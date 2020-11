Reacția lui George Burcea după ce Andreea Bălan a fost operată de urgență

Andreea Bălan a făcut primele declarații pe rețelele de socializare despre starea ei de sănătate, după informațiile apărute în presă conform cărora a fost internată de urgență la spital în urma unor dureri abdominale. „Neața dragilor, vreau să vă spun că sunt bine. M-am internat în spital luni seară cu dureri abdominale foarte mari. În urma investigațiilor doctorii au descoperit un abces abdominal. Marți ar fi trebuit să mă operez, dar am avut mare noroc și cu puțin timp înaintea operației programate, medicii au reușit drenarea lui. Acum sunt sub tratament și observație. Mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase. În spital nu se permit vizite, dar alături de mine au fost și sunt persoanele pe care le iubesc și care sunt prezente în viața mea. Abia aștept să ajung acasă să le strâng în brațe pe Ella și Clara. Vă doresc sănătate tuturor!”, a declarat Andreea Bălan.

În cursul zilei de joi, 5 noiembrie, Andreea Bălan a publicat prima fotografie cu ea, după apariția în presă a informațiilor privind starea ei de sănătate.

Contactat de FANATIK, George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, a dezvăluit că încearcă să ia legătura cu artista sau mama ei, dar că nu a reușit până acum acest lucru.

„Eu de când am ieșit din carantină încerc să dau de Andreea, doar că absolut nimeni nu-mi răspunde la telefon. Am sunat-o și pe mama ei, am sunat și bona, m-am plimbat prin fața porții, am sunat chiar de acolo. Problema e că nimeni nu mi-a răspuns, i-am scris și Andreei Antonescu, tuturor. Nimeni nu a vrut să-mi zică nimic. Eu am insistat pentru a-mi vedea fetele. Ultima dată când am vorbit mi-a zis să îmi fac testul covid după ce ies din carantină, fără test nu mă primește și cam atât. Apoi nu mi-a mai răspuns, am aflat din presă, la rândul meu, ce s-a întâmplat, nu știam nici că a fost operată, nici că se simțea rău.

În continuare încerc să dau de cineva care să îmi comunice și mie situația. Sper ca Andreea să fie bine și să nu aibă o problemă foarte gravă de sănătate', a declarat George Burcea pentru FANATIK.

Din primele informații prezente, Andreea Bălan a avut un abces abdominal, pe care medicii l-au operat laparoscopic, la scurt timp după internare, informează Click!, care citează Cancan.ro.

Jurata de la emisiunea „Te cunosc de undeva” a fost internată de urgență și aceleași surse au confirmat că Andreea Bălan a fost la un pas de septicemie, fiind motivul pentru care medicii au luat în considerare varianta unei intervenții chirurgicale. Andreea ar fi internată la spitalul privat Sanador, acolo unde a născut-o pe Clara, fiica ei.

Nu este pentru prima dată când Andreea Bălan trece prin momente dificile. În martie 2019, cântăreața a suferit un stop cardio-respirator în timpul nașterii fiicei sale. La vremea respectivă, George Burcea a fost cel care i-a anunțat pe fanii artistei printr-o postare pe Facebook.

