Denis Ștefan face noi dezvăluiri despre experiența cu Covid-19

Pe 31 octombrie, Cristina, soția actorului Denis Ștefan și dansatoare în cadrul emisiunii Cronica Cârcotașilor, a dezvăluit pe rețelele de socializare că actorul a fost diagnosticat cu Covid-19.

Denis Ștefan, actor cunoscut pentru rolurile sale din diverse seriale de televiziune, și Cristina au intrat în direct în emisiunea „Vorbește Lumea” de pe PRO TV, ocazie prin care actorul a vorbit despre simptomele care l-au făcut să se gândească că ar putea fi infectat cu coronavirus. „Am avut febră joi seara, frisoane și n-a cedat la paracetamol, ceea ce m-a făcut să cred că e o infecție. Mi-am făcut testul și a ieșit pozitiv.” „Eu nu am avut nimic, nu am nici în momentul de față, nici fetița, suntem ok. Ne-am testat și [a ieșit] negativ [la] noi”, a adăugat Cristina.

Denis Ștefan a spus că nu știe de unde s-ar fi putut infectat, însă a mărturisit că și înainte a fost precaut. „E foarte greu de spus pentru că în momentul ăsta cred că sunt atâtea persoane infectate și asimptomatice încât poți să-l iei de oriunde. Prietenii mei sunt ok. (…) Nu sunt nici în tabăra în care se spune să vă îmbrățișați pe stradă fără mască, nici în cea în care dăm cu spray și pe chipsuri să le dezinfectăm. Am fost precauți, am respectat, dar nici n-am intrat în panica aceea care zic eu că nici nu e bună. (…) Cred că ar trebui abordată chestiunea pe la mijloc.”

Actorul a dezvăluit care este cel mai greu lucru cât timp stă în izolare. „Hai să fim serioși că toate studiile spun că majoritatea dintre noi vom trece prin această boală cum trecem printr-o gripă. (…) Gândește-te că trebuie să stai 14 zile în casă, chiar dacă te simți bine sau mai puțin bine, chiar dacă nu mai ai simptome. Și asta pentru mine e foarte greu. Eu n-am stat la 25 de ani când am avut vărsat de vânt mai mult de 4 zile în casă, așa că e groaznic.”

În ceea ce privește simptomele, Denis Ștefan spune că s-a confruntat cu febră și dureri musculare. „Să sperăm că e totul în regulă până la sfârșit pentru că din ce am înțeles, boala poate evolua după ziua a șaptea și atunci trebuie să ai grijă. Acum ar fi a șasea zi de la primul simptom. Febră, dureri musculare, n-am tușit, tușesc de 2-3 ori pe zi, așa ca toată lumea. E o stare, dacă țineți minte, ca după ce vă faceți bine dintr-o gripă, dintr-o răceală, aveți o stare așa continuă de sensibilitate pe piele. Asta e neplăcut pentru că tot timpul ai impresia că ți-e frig, ți-e cald, chiar dacă n-ai febră. Totuși e ceva diferit față de o gripă normală, nu e chiar așa de luat în râs”, a declarat actorul în emisiunea „Vorbește Lumea.”

În 2013, Denis Ștefan s-a despărțit de prima sa soție, Iuliana, și s-a căsătorit cu Cristina, care este mai tânără decât el cu 15 ani. La scurt timp după căsătorie s-a născut și fiica lor, Delia.

Foto: Instagram

