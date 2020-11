Carmen Grebenișan a fost diagnosticată cu Covid-19. Ce simptome are

Carmen Grebenișan a fost diagnosticată cu Covid-19. Vedeta a mărturisit acum câteva zile pe contul personal de Instagram că ea și logodnicul ei, Alex, au fost depistați pozitiv, după ce au avut sesizat câteva simptome ale infectării cu coronavirus și au decis să își facă testul. Acum, cei doi se află în izolare la domiciliu timp de două săptămâni.

„Noi suntem pozitivi. Am aflat asta miercuri și suntem destul de norocoși că nu avem simptome mai deloc, sau cel puțin nu puternice. Două zile ne-a durut capul. Nu ne curge nasul, nu tușim, mă rog, eu nu tușesc, Alex tușește de obicei. Suntem printre cei norocoși, avem niște simptome minore. Am avut un disconfort la nivelul pielii. Temperatură am avut 36,2. Eu am mereu temperatura corpului destul de scăzută”, a spus Carmen Grebenișan acum câteva zile pe Instagram.

Ieri, printr-o serie de Instastories, Carmen Grebenișan și-a informat urmăritorii cu privire la evoluția bolii, mărturind că și-a pierdut gustul, după ce și-a pierdut și mirosul cu nara dreaptă. „A dispărut gustul total azi dimineață. Până acum resimțeam gustul pentru că puteam să simt mirosul doar cu nara stângă. (…) Ar fi ziua a opta de infectare, dar simptomele le-am simțit de miercuri, dar într-adevăr, avansează situația asta, primele zile nu au fost așa.”

De asemenea, Carmen Grebenișan a mărturisit că logodnicul ei, Alex, se confruntă cu tuse, iar ea cu dificultăți respiratorii și oboseală. Ea a adăugat și faptul că totuși cei doi au simptome minore până acum. „Se mai simte o dificultate de respirație în piept, ca și cum ai fi alergat foarte mult prin frig și te arde puțin pieptul. Tuse, doar domnul meu. Sport nu pot să fac. Partea bună e că astea sunt simptome minore.”

