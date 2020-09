Cum a făcut Carmen Grebenișan primii bani? Vedeta a povestit totul într-un podcast

Carmen Grebenișan a vorbit despre cum a făcut primii bani din viața sa, invitată a podcastului Elevate Her, realizat de Ana Zlătescu. Creatoare de conținut urmărită de 657.000 de oameni doar pe contul de Instagram, Carmen Grebenișan a început să posteze în social media încă de la 14 ani – la vremea aceea pe platforma hi5, unde încărca imagini cu styling-uri. Acum, Grebenișan se adresează unui public larg atât pe blogul său, cât și pe Facebook și YouTube, iar în 2020 a câștigat trofeul pentru Best Fashion Blogger la ELLE New Media Awards.

Grebenișan, într-o discuție onestă cu gazda podcastului, a povestit cum a transformat o pasiune într-un job și apoi într-o carieră, cum a ajutat-o faptul că a acceptat că este diferită de alții, despre impactul pe care social media l-a avut asupra stării sale de sănătate mentală, dar și despre business și cum și-a făcut primii bani.

Carmen Grebenișan a povestit cum nevoia a fost cea care a învățat-o să devină antreprenoare și cum și-a făcut primii bani vânzând haine la Okazii.ro. „Eu voiam cumva să pară că nu am lipsuri, așa că încercam întotdeauna să fac cumva să fiu extravagantă, lumea credea că sunt plină de bani, și eu mergeam cu autobuzul și mâncam un corn și lumea zicea: ah, Carmen stă în bani. „

Carmen Grebenișan a povestit în amănunt cum a început să facă primii bani: „Îmi achiziționam haine din second hand, mama îmi lua de multe ori, îmi găseam piese chiar tari, și mai mergeam și eu. Le găseam, le combinam în ținute, combinam pasiunea mea de styling, le pozam și le puneam pe un site pe care se vând și în momentul de față foarte multe lucruri, ba second hand-uri, ba noi, și intră foarte multă lume acolo. Nu putem să dăm nume, așa-i?… Okazii, Okazii.ro se numea. Vindeam absolut tot. Le luam cu 1 leu, le vindeam la 30 de lei, îmi veneau banii prin poștă, mă duceam la Poștă să-i iau, îmi veneau câte 100 de lei, 1 milion pe vremea aia. Eram super fericită că am bani de buzunar. Ai mei îmi dădeau cât aveau, dar aveau 20 de lei, 30 de lei. Eu, când aveam 1 milion la mine, mamă! Era petrecere!”.

„Și e un sentiment foarte plăcut să ai banii tăi, singur să-i faci, probabil că la o vârstă fragedă nu conștientizezi că, wow!, la vârsta asta fac eu bani, dar pur și simplu îi faci și te bucuri de ei că i-ai făcut fără să-i ceri. (…) Adevărul e că te motivează mai tare. Eu nu am fost în situația să am foarte mulți bani de acasă, n-aș putea să știu cum e, poate e dificil și pentru persoanele de acest gen.”, a mai povestit ea despre satisfacția de a obține singură primii bani.

