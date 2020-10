Problemele auditive, un simptom mai puțin comun al infectării cu coronavirus

Problemele auditive au fost puse în legătură cu infectarea cu coronavirus încă din luna aprilie, când un studiu publicat în American Journal of Otolaryngology raporta primul caz de pierdere a auzului la o persoană cu Covid-19. După vindecare, probleme respiratorii au încetat, însă cele auditive au persistat, raportau medicii. Foarte curând după, însă, un studiu realizat pe 20 de pacienți infectați cu coronavirus arăta că abilitățile acestora de a auzi au avut de suferit, iar cercetarea, realizată în Egipt, arăta că infectarea ar determina efecte curioase asupra unor celule din cohlea, un os spiralat ce face parte din structura urechii interioare.

Și în luna iunie un studiu din Iran a examinat pacienți cu Covid-19 care raportau simptome ușoare ale infectării. Problemele auditive, însă, erau un punct comun, fie că era vorba despre tinitus, țiuitul pe care unii îl descriu drept insuportabil, fie despre vertij, o pierdere a echilibrului datorată auzului.

Problemele auditive au fost depistate și în autopsiile celor decedați în urma dezvoltării Covid-19 – iar autorii unui studiu care a examinat decedați, de la Johns Hopkins School of Medicine, au ajuns la concluzia că material genetic din componența virusului a fost găsit în urechile pacienților.

Însă problemele auditive nu sunt neapărat un simptom comun al infectării cu coronavirus. În septembrie, un studiu publicat în European Archives of Oto-Rhino-Laryngology journal a examinat 155 de pacienți, dintre care numai 2% au raportat dureri în urechi, 1,2% sufereau de tinnitus, și 0,6% își pierduseră auzul.

Încă nu se știe cum anume determină noul coronavirus problemele auditive, în contextul în care în cazul SarS și MERS, alte virusuri similare, nu au fost raportate astfel de probleme. Însă doctorul Neil Bauman, de la The Center for Hearing Loss Help din Washington, a declarat că și alte virusuri au afectat, istoric, auzul, precum virusul herpetic, virusul varicelo-zosterian ce provoacă zona zoster, HIV (care afectează auzul a unei treimi dintre cei infectați) etc.

Însă specialiștii speculează că problemele auditive pot veni din faptul că noul coronavirus poate invada și părți ale creierului (mai cu seamă lobul temporal). Însă ce se știe este că aceste probleme apar brusc, în cazul unor pacienți care nu au mai avut deficiențe de auz, că ele sunt de obicei moderate, și nu severe, și, dacă se produc după tiparul celor provocate de alte virusuri, nu ar trebui să fie permanente. De asemenea, medicii specialiști cred că simptomele legate de auz pot fi și efecte adverse ale tratamentului pentru Covid-19, știindu-se deja că azitromicina, remdesivirul, favipiravirul și lopinavirul pot genera astfel de reacții.

Și cantitatea insuficientă de oxigen din sânge, principalul efect al infectării, ar putea determina problemele auditive, spun medicii.

Foto: Shutterstock

