Andreea Bălan confirmă relația cu Tiberiu Argint după un an, din vacanța fabuloasă în Dubai

Andreea Bălan confirmă, în cele din urmă, relația cu Tiberiu Argint, alături de care formează de un an unul dintre cele mai discrete cupluri de la noi. Cântăreața și jurata emisiunii Te cunosc de undeva pare că este foarte fericită, după încercările prin care a trecut în ultimii ani. Aceasta a avut parte de complicații la nașterea celei de-a doua fiice ale sale, care ar fi putut să o coste viața, iar mai târziu s-a despărțit de actorul George Burcea, tatăl copiilor săi, lucru care a generat multiple speculații în presă despre natura conflictului între cei doi foști parteneri.

Deși în ultimul an presa a speculat despre relația pe care aceasta ar avea-o cu Tiberiu Argint, fratele prezentatoarei TV Sonia Argint, de-abia acum Andreea Bălan confirmă relația, atât oficial, pentru presă, prin intermediul unei declarații, cât și printr-un comentariu lăsat la o postare pe contul de Instagram al acestuia. „La mulți ani, iubitul meu. Primul an minunat”, i-a scris cântăreața partenerului său.

Cuplul își celebrează primul an de relație în vacanță în Dubai (vezi galeria foto pentru mai multe imagini), una dintre cele mai luxoase destinații ale lumii, petrecând timp la plajă, la piscină sau în restaurantele din vârful celor mai înalte clădiri ale Emiratelor. Cântăreața a declarat că este fericită, mai cu seamă că este pentru prima dată când ajunge în această destinație. Tot de acolo Andreea Bălan își confirmă relația, într-o declarație făcută pentru postul de televiziune Antena Stars. „Sunt foarte fericită de această vacanță în Dubai și de primul an împreună cu Tibi, sper la cât mai mulți. A fost un an minunat.” Din Dubai, vedeta urmează să petreacă încă o săptămână de vacanță, de data aceasta alături de mama și fiicele ei, în Egipt.

Foto: Instagram