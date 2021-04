Andreea Bălan spune adevărul despre relația cu Keo, în podcast-ul lui Cătălin Măruță

Andreea Bălan spune adevărul despre ce a însemnat pentru ea relația de dragoste cu Keo, la mulți ani după încetarea relației, invitată în podcast-ul realizat de omul de televiziune Cătălin Măruță. Fără să se fi ferit vreodată să dea detalii despre viața ei personală, Andreea Bălan a crescut în fața publicului și fiecare dintre mișcările ei, fie că a fost vorba despre vreo schimbare de look sau despre chestiuni grave, precum spitalizarea și complicațiile la nașterea celei de-a doua fiice, au fost intens dezbătute.

Însă un subiect din trecutul vedetei continuă să nască întrebări atât de partea fanilor, cât și a presei. Este vorba despre relația dintre aceasta și Keo. Acum, Andreea Bălan spune adevărul despre ce a însemnat pentru ea cea mai lungă relație sentimentală din viața ei: „A venit următorul și mi-a luat mințile (Keo). Noi am început relația când eu aveam 21 de ani și am stat opt ani împreună. A fost cea mai lungă relație. Nu voiam la 22 de ani să îmi fac familie, dar mai târziu pe la 26, 27 atunci am început să pun presiuni pe el.

Pentru mine el a fost un stâlp, un stâlp pentru că am învățat foarte multe de la el, fiind mai mare decât mine cu 12 ani. El era foarte calm și mă calma, mă pondera. Doar că mai târziu mna… fiecare ne-am dezvoltat. Eu m-am dezvoltat foarte mult în anii ăștia și dintr-o dată învățasem atât de multe lucruri de la el, încât ajunsesem la 27 de ani să pun presiune, să vreau familie, să vreau casă”

Andreea Bălan spune adevărul, totodată, despre finalul dureros al relației, care a făcut-o să sufere timp îndelungat, dar pe care l-a acceptat în cele din urmă, cu maturitate. „Chiar dacă el a greșit la final eu nu îi șterg cu buretele toate lucrurile frumoase pe care le-a făcut pentru mine. Adică a făcut niște lucruri frumoase: albume, piese, idei, clipuri. Adică el m-a susținut, unele concepte de show el mi le-a găsit. M-a susținut foarte mult. Eu am crescut foarte mult ca artist lângă el”.

Citește și:

Dezvăluirile inedite făcute de Delia despre relația cu soțul ei

Foto: arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro