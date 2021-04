Andreea Bălan, declarații emoționante despre momentele grele din viața ei: „Mă durea tot corpul la cât de mult sufeream”

Andreea Bălan este una dintre cele mai apreciate și iubite vedete din România și a vorbit mereu deschis despre problemele din viața ei, fie că a fost vorba despre cele profesionale sau cele din viața privată.

Andreea Bălan a oferit un interviu în cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars și a vorbit deschis despre cum au afectat-o evenimentele neplăcute din viața ei și momentele grele prin care a trecut.

„Întotdeauna când sunt jos, când sunt momente în care mai plâng, au fost momente foarte nasole și mă durea tot corpul la cât de mult sufeream, întotdeauna mi-am spus că și mâine e o zi, timpul vindecă durerea, timpul ștergea durerea. Chiar dacă plângi o zi, două sau o noapte e foarte bine să plângi, să te descarci.”, a spus Andreea Bălan la Antena Stars.

Artista a vorbit și despre viața ei amoroasă, despre despărțirile prin care a trecut și despre bărbații alături de care a format un cuplu. „Nu mi-a plăcut niciodată să schimb, mereu am fost statornică și am cautat stabilitate. Nu cred că am avut ghinion în dragoste. Viața mea e expusă și am fost despărțită de trei, patru ori. Dacă punem prima iubire și până în prezent au fost puține despărțiri. Nu consider că am avut ghinion, consider că așa a fost să fie. Am întâlnit oameni în diferite stadii ale vieții lor, nu am reușit să ne aliniem, eu mereu am avut un stadiu mai avansat. Eu mereu am fost cu un pas înaintea partenerilor mei.”, a mai declarat Andreea Bălan la Xtra Night Show.

După ce s-a despărțit de fostul soț, Andreea Bălan a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește viața ei sentimentală și să nu dezvăluie foarte multe detalii.

Cu toate astea, Andreea Bălan și-a luat prin surprindere urmăritorii de pe rețelele de socializare și a publicat o imagine alături de actualul ei iubit, Tiberiu Argint. Mai exact, cântăreața și jurata de la „Te cunosc de undeva” le-a împărtășit acestora pe Instagram Stories o fotografie în care se văd picioarele ei alături de picioarele partenerului ei. Din imagine se poate observa că cei doi urmăresc un film cu supereroi. Și Tiberiu Argint a făcut publică aceeași imagine pe contul său de Instagram, semn că nu își mai ascund relația.

Andreea Bălan și Tiberiu Argint au fost surprinși pentru prima dată împreună în vara anului 2020, în Vama Veche, de atunci existând și zvonuri cu privire la relația lor amoroasă. Cei doi au mai fost fotografiați împreună cu mai multe ocazii și au plecat și în câteva vacanțe. Până acum, Andreea Bălan și Tiberiu Argint nu au confirmat public niciodată că formează un cuplu.

La începutul anului 2020, Andreea Bălan și George Burcea s-au despărțit, după un mariaj care a durat câteva luni. Separarea celor doi a fost intens mediatizată, iar artista a preferat întotdeauna să fie cât mai discretă, iar asta pentru a-și proteja cele două fetițe pe care le are alături de fostul partener, Ella Maya și Clara.

Andreea Bălan a fost invitată în emisiunea „Star Matinal” de pe Antena Stars, ocazie cu care a oferit câteva detalii despre viața ei personală, mărturisind că în prezent este iubită. De asemenea, artista a dezvăluit și dacă își mai dorește să se căsătorească. „Sunt un om împlinit și nu regret nimic din ce mi s-a întâmplat. Fiecare experiență din viața mea este ca o lecție, învățăm, toți greșim în viață, dar evoluăm. Cred că fiecare om care intră în viața mea mă învață ceva. Îmi doresc să iubesc și să fiu iubită, ceea ce se întâmplă deja, deci e bine. Vreau să fiu fericită. Mai târziu, mult mai târziu mă văd și căsătorită pentru că sunt tânără și de ce nu”, a declarat Andreea Bălan în emisiunea „Star Matinal.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro