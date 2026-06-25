Salma Hayek, apariție rară alături de fiica sa, Valentina Paloma. Tânăra îi calcă pe urme în lumea filmului

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Salma Hayek a avut o apariție rară alături de fiica sa, Valentina Paloma, la petrecerea de vară organizată de Serpentine Gallery, desfășurată marți seară, la Londra. Actrița o are pe Valentina Paloma, în vârstă de 18 ani, împreună cu soțul său, omul de afaceri francez François-Henri Pinault, în vârstă de 64 de ani.

Salma Hayek a atras toate privirile într-o rochie lungă din satin albastru, pe care a accesorizat-o cu o pereche de ochelari de soare excentrici, în timp ce făcea față temperaturilor ridicate din capitala Marii Britanii.

La rândul ei, Valentina Paloma a afișat un look elegant, alegând un compleu gri, completat de accesorii discrete.

Printre celebritățile prezente la eveniment s-au numărat și actrițele Sienna Miller și Isla Fisher, modelul Rosie Huntington-Whiteley și prezentatoarea TV Maya Jama, care au defilat pe covorul roșu amenajat în Kensington Gardens. Petrecerea de vară Serpentine reprezintă gala anuală de strângere de fonduri a galeriei și este un eveniment exclusivist, la care participarea se face doar pe bază de invitație. Ediția din acest an a fost găzduită de Michael R. Bloomberg, președintele Consiliului de Administrație al Serpentine, Bettina Korek, director executiv al instituției, și Hans Ulrich Obrist, director artistic.

În 2022, Valentina Paloma a apărut pentru prima dată pe coperta revistei Vogue, ediția din Mexic, într-un pictorial realizat alături de celebra sa mamă. În interviul acordat cu acea ocazie, Salma Hayek a vorbit despre faptul că a devenit mamă mai târziu decât și-ar fi imaginat și despre cum privește dorința fiicei sale de a-i călca pe urme în industria cinematografică.

La rândul ei, Valentina Paloma a mărturisit că își dorește să devină atât actriță, cât și regizoare. Totodată, adolescenta a subliniat că își dorește să se implice în cauze sociale și a povestit că a făcut voluntariat într-o cantină socială destinată persoanelor aflate în dificultate.

Fiica actriței recunoaște însă că profită și de un alt avantaj oferit de familia sa: garderoba impresionantă a mamei. Aceasta este cu atât mai spectaculoasă cu cât compania condusă de tatăl său, François-Henri Pinault, deține unele dintre cele mai cunoscute case de modă din lume, printre care Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen și Yves Saint Laurent.

„Ne certăm din cauza hainelor, pentru că îmi ia totul din dulap”, a spus Salma Hayek, amuzată.

Actrița a dezvăluit că fiica sa și-a dorit încă din copilărie să își aleagă singură ținutele.

„De când era mică nu m-a lăsat niciodată să îi aleg hainele și mi-a plăcut mereu acest lucru. În plus, este foarte pricepută la machiaj. Eu mă descurc bine, dar acum ea este cea care mă învață pe mine”, a povestit Salma.

Cele două nu împart doar pasiunea pentru modă. Salma Hayek și Valentina Paloma vorbesc fluent spaniola și o folosesc adesea atunci când sunt în public și vor să poarte conversații pe care ceilalți să nu le înțeleagă.

„Îmi place când suntem înconjurate de oameni și putem vorbi în spaniolă, pentru că este ca un cod secret. Cu tata vorbesc franceză”, a explicat Valentina.

Tânăra și-a exprimat, de asemenea, dorința de a urma o carieră la Hollywood, visând să devină mai întâi actriță, iar apoi regizoare.

În același timp, Valentina Paloma spune că își dorește să contribuie la rezolvarea unor probleme sociale importante. Una dintre cauzele care o preocupă în mod special este fenomenul persoanelor fără adăpost.

„Este o problemă care mă afectează, pentru că am prieteni care nu au o locuință”, a mărturisit ea.

Foto: Arhiva ELLE

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