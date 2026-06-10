Sienna Miller și Oli Green s-au logodit. Actrița a devenit recent mamă pentru a treia oară

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Sienna Miller și Oli Green sunt pregătiți să facă pasul cel mare! Potrivit publicației E! News, actrița în vârstă de 44 de ani s-a logodit cu partenerul său, Oli Green, în vârstă de 29 de ani.

Speculațiile privind o posibilă logodnă au apărut după ce Miller a fost fotografiată săptămâna trecută în Spania purtând un inel cu diamant pe degetul inelar al mâinii stângi. Ulterior, E! News a confirmat că bijuteria este, într-adevăr, un inel de logodnă.

Sienna Miller, mamă pentru a treia oară

Vestea vine la mai puțin de o lună după ce Sienna Miller a născut al treilea copil. Actrița a dezvăluit vestea într-un interviu acordat recent, însă nu a oferit detalii despre momentul nașterii, numele sau sexul copilului.

„S-a întâmplat. Am un bebeluș în camera alăturată. Simt că îmi este puțin greu să leg propozițiile între ele”, a adăugat ea în glumă. „Dorm foarte puțin, dar sunt nebunește îndrăgostită de copilul meu”.

Cuplul mai are împreună și o fiică în vârstă de 3 ani. Miller este, de asemenea, mama lui Marlowe, în vârstă de 13 ani, pe care o crește împreună cu fostul ei logodnic, Tom Sturridge.

Fostul cuplu s-a despărțit în vara anului 2015, după patru ani de relație, iar Miller a avut ulterior o scurtă relație cu omul de afaceri Lucas Zwirner înainte de a-și oficializa relația cu Green la sfârșitul anului 2021.

Sienna Miller a dezvăluit că este însărcinată chiar pe covorul roșu

În decembrie 2025, Sienna Miller a dezvăluit că este însărcinată, etalându-și burtica de gravidă chiar pe covorul roșu, la Fashion Awards.

Miller a purtat atunci o rochie albă, complet transparentă, peste o pereche de pantaloni scurți albi. Și-a lăsat părul desprins și a accesorizat ținuta cu cercei supradimensionați.

Sienna Miller, despre relația cu Oli Green

Sienna Miller și Oli Green și-au păstrat, în mare parte, relația departe de lumina reflectoarelor de-a lungul anilor. Totuși, Sienna Miller a vorbit public despre diferența de vârstă dintre ei în decembrie 2023.

„Îmi imaginez că pentru oricine ar fi complicat să înțeleagă asta, dar a existat doar iubire și bucurie”, a declarat Miller pentru Vogue la acel moment.

Deși a recunoscut că „poate și-ar dori să fie cu cineva mai în vârstă”, actrița nominalizată la Globurile de Aur a spus că nu poți „legifera problemele inimii” și că ea „cu siguranță nu a putut niciodată să facă asta”.

De remarcat este faptul că Green a trebuit să „muncească din greu” pentru a-și convinge actuala parteneră să accepte o întâlnire, din cauza diferenței lor de vârstă. Miller a mărturisit că inițial a considerat conexiunea dintre ei „absurdă” și că nu credea că relația „va duce undeva”. Ea a declarat că „există o diferență în modul în care generația aceea de bărbați respectă femeile”.

„Este foarte înțelept și echilibrat, dar cred și că ține de generația lui”, a spus Miller în iunie 2024. „Au crescut într-un mediu ceva mai echitabil”.

Cel mai recent, vedeta din „Anatomy of a Scandal” a declarat pentru Grazia, în martie, că „ideea unei femei mai în vârstă cu un bărbat mai tânăr… este în continuare judecată, în loc să fie normalizată”.

„Există această discrepanță și mi-ar plăcea să dispară”, a precizat ea.

Foto: Profimedia

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