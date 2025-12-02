Sienna Miller este însărcinată! Actrița în vârstă de 43 de ani așteaptă al treilea copil

Sienna Miller este însărcinată! Actrița, în vârstă de 43 de ani, și-a etalat burtica de gravidă la Fashion Awards 2025, la Londra, la Royal Albert Hall, unde a pășit pe covorul roșu. Miller a purtat o rochie albă, complet transparentă, peste o pereche scurtă de pantaloni albi. Și-a lăsat părul desprins, în valuri, și a accesorizat ținuta cu cercei mari.

Sienna Miller este însărcinată a treia oară

Acesta este al treilea copil al actriței. Miller a adus pe lume o fetiță la finalul lui 2023, împreună cu partenerul ei, Oli Green, și mai are o fiică de 13 ani, Marlowe, din relația cu fostul ei iubit, Tom Sturridge.

Reprezentanții actriței nu au răspuns încă solicitării de comentarii din partea publicației PEOPLE. Miller este într-o relație cu Green, care are 28 de ani, din 2022, iar în trecut a vorbit deschis despre „presiunea” de a-și mări familia după ce a împlinit 40 de ani.

Într-un interviu din 2022 pentru Elle UK, ea a discutat despre acest subiect și a dezvăluit că și-a congelat o parte din ovule.

„Acea presiune… despre copii, dacă ar trebui să mai fac, de ce n-am făcut, și tot acest zgomot puternic. Biologia este incredibil de crudă cu femeile în acel deceniu, acesta e titlul, cel puțin așa a fost pentru mine. Apoi am ajuns la 40 de ani și mi-am congelat câteva ovule. După ce am fost atât de concentrată pe nevoia de a avea încă un copil, acum sunt de genul: dacă se întâmplă, se întâmplă. Acea amenințare existențială s-a risipit.”, a spus ea.

Actrița a devenit mamă „mai târziu”

Într-o discuție cu Vogue, pentru ediția din decembrie 2023, Miller a vorbit despre faptul că a devenit mamă mai târziu în viață, recunoscând că nu este scutită de propriile nesiguranțe.

„Mi-aș dori să ajung în punctul în care să nu simt nevoia să fac glume despre faptul că sunt mai în vârstă și că am un copil”, a spus actrița. „Să arăt că sunt parte din glumă.”

În aprilie anul acesta, Miller a apărut rar în public alături de fiica ei, Marlowe, când au participat la evenimentul Bridal Ballerina Breakfast, organizat la Londra de sora actriței, Savannah Miller. În fotografie, Miller zâmbește alături de fiica ei, care îi seamănă izbitor, ambele alegând să-și poarte părul lung și ondulat.

O altă imagine îi surprinde pe Marlowe, Miller și Green, acesta din urmă fiind surprins cu brațul în jurul actriței.

Sarcina Siennei a fost dezvăluită în timpul unei vacanțe la plajă în luna august 2023, când a fost surprinsă în timp ce își arăta cu mândrie burtica de gravidă. În decembrie 2023, actrița a apărut în revista Vogue, unde a vorbit pentru prima dată despre sarcina sa și a dezvăluit că va avea o fetiță.

