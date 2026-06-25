Antonia, criticată după cea mai recentă apariție. Ținuta artistei a stârnit un val de reacții

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Antonia se numără de ani buni printre cele mai urmărite și apreciate artiste din România, iar aparițiile sale vestimentare nu trec niciodată neobservate. De această dată însă, cea mai recentă fotografie publicată pe rețelele sociale a stârnit numeroase reacții, iar părerile fanilor au fost împărțite.

Antonia, criticată pentru ultima ținută

În imaginea distribuită online, cântăreața poartă o ținută cu influențe streetwear, alcătuită din pantaloni army trei sferturi, un top alb scurt și un portjartier purtat peste pantaloni, accesoriu care a atras imediat atenția internauților. Deși look-ul este inspirat din tendințele promovate pe podiumurile și în cultura urbană internațională, nu toți cei care o urmăresc au apreciat alegerea făcută de artistă.

Cele mai multe comentarii au vizat portjartierul, pe care unii utilizatori l-au considerat nepotrivit și inutil în compoziția ținutei.

„Nu se vede frumos și nici interesant! Nu ai nevoie de asta”, a scris un internaut. Un alt urmăritor a făcut o comparație ironică între outfitul Antoniei și costumul celebrului supererou: „Tu și Superman cu chiloți peste pantaloni”.

Printre comentarii s-a regăsit și mesajul: „Eu te ador, dar ținuta asta este de jale. De ce-ți faci asta?”.

Cu toate acestea, numeroși fani au avut o opinie complet diferită și au apreciat faptul că artista nu se teme să experimenteze din punct de vedere vestimentar.

Pe lângă ținută, admiratorii au remarcat și forma fizică excelentă a Antoniei, despre care spun că îi permite să poarte orice stil vestimentar.

„Atât de frumoasă!”, a scris unul dintre urmăritori. „Ești superbă!”, a comentat o altă persoană. Un alt fan i-a lăudat silueta, scriind: „Super tare, corp bine lucrat și modelat!”.

Antonia, despre un incident cu un medic estetician

Antonia a ales să fie din nou sinceră cu fanii ei și să vorbească deschis despre presiunile din culisele industriei de beauty, la un an după ce a dezvăluit problemele medicale grave prin care a trecut din cauza unei intervenții estetice făcute în urmă cu opt ani. De această dată, artista a povestit că, relativ recent, un medic a încercat să o convingă să își modifice trăsăturile feței, propunându-i mai multe proceduri injectabile. Chiar dacă sugestiile veneau din partea unui specialist, Antonia spune că a refuzat ferm și a ales să rămână fidelă felului în care arată natural.

Cântăreața, partenera lui Alex Velea, a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere medical. Într-un interval scurt de timp, ea a fost nevoită să suporte trei intervenții chirurgicale, toate având legătură cu complicațiile apărute după o procedură estetică făcută la nivelul posteriorului. Experiența a determinat-o să vorbească tot mai des despre riscurile ascunse din spatele dorinței de perfecțiune și despre presiunile care se pun, mai ales pe femeile din showbiz.

Într-o postare amplă, Antonia a explicat că anul trecut un medic i-a sugerat să își facă injecții pentru a-și modifica expresia feței, însă nu s-a regăsit deloc în aceste propuneri.

„Cu un an în urmă, un medic a încercat să mă convingă să-mi fac injecții în față pentru a ridica colțurile buzelor și pentru a adăuga fillere. Dar nu am fost niciodată atrasă de aspectul acela fals. Sunt sincer mândră de mine că am fost puternică și nu am cedat. În zilele noastre, unii medici te pot face să te simți extrem de nesigură prin ‘standardele’ lor ideale de frumusețe, unde, puțin câte puțin, femeile ajung să arate la fel. Da, știu că ține și de alegerea personală, pentru că există o anumită estetică tipică pe care mulți o urmează, dar… Aș fi putut ceda de foarte multe ori în viață. Fillerele pentru buze pot arăta frumos, mai plin, tentant. Dar am ales să nu o fac. Dacă vreau un aspect mai plin, îmi conturez buzele mai accentuat și asta e suficient pentru mine. Urăsc felul în care majoritatea medicilor te fac să simți că nu ești niciodată suficientă”, a mărturisit Antonia pe o rețea de socializare.

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Foto: Instagram

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