Antonia, criticată după cea mai recentă apariție. Ținuta artistei a stârnit un val de reacții

Antonia a atras din nou atenția în mediul online, însă de această dată prin cea mai recentă ținută purtată, care a stârnit numeroase reacții.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Antonia
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Antonia se numără de ani buni printre cele mai urmărite și apreciate artiste din România, iar aparițiile sale vestimentare nu trec niciodată neobservate. De această dată însă, cea mai recentă fotografie publicată pe rețelele sociale a stârnit numeroase reacții, iar părerile fanilor au fost împărțite.

Antonia, criticată pentru ultima ținută

În imaginea distribuită online, cântăreața poartă o ținută cu influențe streetwear, alcătuită din pantaloni army trei sferturi, un top alb scurt și un portjartier purtat peste pantaloni, accesoriu care a atras imediat atenția internauților. Deși look-ul este inspirat din tendințele promovate pe podiumurile și în cultura urbană internațională, nu toți cei care o urmăresc au apreciat alegerea făcută de artistă.

Cele mai multe comentarii au vizat portjartierul, pe care unii utilizatori l-au considerat nepotrivit și inutil în compoziția ținutei.

„Nu se vede frumos și nici interesant! Nu ai nevoie de asta”, a scris un internaut. Un alt urmăritor a făcut o comparație ironică între outfitul Antoniei și costumul celebrului supererou: „Tu și Superman cu chiloți peste pantaloni”.

Printre comentarii s-a regăsit și mesajul: „Eu te ador, dar ținuta asta este de jale. De ce-ți faci asta?”.

Cu toate acestea, numeroși fani au avut o opinie complet diferită și au apreciat faptul că artista nu se teme să experimenteze din punct de vedere vestimentar.

Pe lângă ținută, admiratorii au remarcat și forma fizică excelentă a Antoniei, despre care spun că îi permite să poarte orice stil vestimentar.

„Atât de frumoasă!”, a scris unul dintre urmăritori. „Ești superbă!”, a comentat o altă persoană. Un alt fan i-a lăudat silueta, scriind: „Super tare, corp bine lucrat și modelat!”.

Antonia, despre un incident cu un medic estetician

Antonia a ales să fie din nou sinceră cu fanii ei și să vorbească deschis despre presiunile din culisele industriei de beauty, la un an după ce a dezvăluit problemele medicale grave prin care a trecut din cauza unei intervenții estetice făcute în urmă cu opt ani. De această dată, artista a povestit că, relativ recent, un medic a încercat să o convingă să își modifice trăsăturile feței, propunându-i mai multe proceduri injectabile. Chiar dacă sugestiile veneau din partea unui specialist, Antonia spune că a refuzat ferm și a ales să rămână fidelă felului în care arată natural.

Cântăreața, partenera lui Alex Velea, a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere medical. Într-un interval scurt de timp, ea a fost nevoită să suporte trei intervenții chirurgicale, toate având legătură cu complicațiile apărute după o procedură estetică făcută la nivelul posteriorului. Experiența a determinat-o să vorbească tot mai des despre riscurile ascunse din spatele dorinței de perfecțiune și despre presiunile care se pun, mai ales pe femeile din showbiz.

Într-o postare amplă, Antonia a explicat că anul trecut un medic i-a sugerat să își facă injecții pentru a-și modifica expresia feței, însă nu s-a regăsit deloc în aceste propuneri.

„Cu un an în urmă, un medic a încercat să mă convingă să-mi fac injecții în față pentru a ridica colțurile buzelor și pentru a adăuga fillere. Dar nu am fost niciodată atrasă de aspectul acela fals. Sunt sincer mândră de mine că am fost puternică și nu am cedat. În zilele noastre, unii medici te pot face să te simți extrem de nesigură prin ‘standardele’ lor ideale de frumusețe, unde, puțin câte puțin, femeile ajung să arate la fel. Da, știu că ține și de alegerea personală, pentru că există o anumită estetică tipică pe care mulți o urmează, dar… Aș fi putut ceda de foarte multe ori în viață. Fillerele pentru buze pot arăta frumos, mai plin, tentant. Dar am ales să nu o fac. Dacă vreau un aspect mai plin, îmi conturez buzele mai accentuat și asta e suficient pentru mine. Urăsc felul în care majoritatea medicilor te fac să simți că nu ești niciodată suficientă”, a mărturisit Antonia pe o rețea de socializare.

Citește și:
Orlando Bloom, surprins în Milano alături de presupusa lui parteneră, Luisa Laemmel

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Citroen Charleston - ediția nr. 14 (Mașini de neuitat) Citroen Charleston - ediția nr. 14 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Ford Mustang Coupe - ediția nr. 13 (Mașini de neuitat) Ford Mustang Coupe - ediția nr. 13 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Mercedes 190 SL - ediția nr. 12 (Mașini de neuitat) Mercedes 190 SL - ediția nr. 12 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția iunie 2026 ELLE - ediția iunie 2026 39.99 RON Cumpără acum
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Rosu - Nava Mircea Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Rosu - Nava Mircea 0 RON Cumpără acum
Precomanda - Legendele modei Precomanda - Legendele modei 109.98 RON Cumpără acum

Recomandari
Michelle Obama dezvăluie secretul căsniciei sale cu Barack Obama: "Oricât de grele au fost lucrurile..."
People
Michelle Obama dezvăluie secretul căsniciei sale cu Barack Obama: "Oricât de grele au fost lucrurile..."
Anca Serea a explicat de ce nu mai poartă verigheta, după zvonurile despre divorțul de Adrian Sînă: "Nu vreau să dovedesc nimănui nimic"
People
Anca Serea a explicat de ce nu mai poartă verigheta, după zvonurile despre divorțul de Adrian Sînă: "Nu vreau să dovedesc nimănui nimic"
Salma Hayek, apariție rară alături de fiica sa, Valentina Paloma. Tânăra îi calcă pe urme în lumea filmului
People
Salma Hayek, apariție rară alături de fiica sa, Valentina Paloma. Tânăra îi calcă pe urme în lumea filmului
Zendaya, apariție neașteptată într-un tricou vintage cu Spider-Man de 160 de lei la premiera filmului "Brand New Day"
People
Zendaya, apariție neașteptată într-un tricou vintage cu Spider-Man de 160 de lei la premiera filmului "Brand New Day"
Lora, în lacrimi în direct la TV. Ce a făcut-o pe artistă să plângă: "Am așa o teamă de abandon"
People
Lora, în lacrimi în direct la TV. Ce a făcut-o pe artistă să plângă: "Am așa o teamă de abandon"
Nicola Peltz și Brooklyn Beckham au sărbătorit șase ani de la logodnă. Mesajele emoționante pe care și le-au transmis: "Ești iubirea mea pentru totdeauna"
People
Nicola Peltz și Brooklyn Beckham au sărbătorit șase ani de la logodnă. Mesajele emoționante pe care și le-au transmis: "Ești iubirea mea pentru totdeauna"
Publicitate
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Imagini cu Haziran, însărcinată pentru a treia oară. Cum au anunțat ea și Luis Gabriel venirea pe lume a noului membru al familiei
Imagini cu Haziran, însărcinată pentru a treia oară. Cum au anunțat ea și Luis Gabriel venirea pe lume a noului membru al familiei
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. S-a recăsătorit și are copil
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. S-a recăsătorit și are copil
Imagini rare cu casa în care a copilărit Ion Țiriac. În ce condiții a crescut miliardarul român
Imagini rare cu casa în care a copilărit Ion Țiriac. În ce condiții a crescut miliardarul român
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Cum arată antrenorul român după aproape un an de absență
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Cum arată antrenorul român după aproape un an de absență
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Uită-te bine la adolescentul cool din poză, îți dai seama cine e? Astăzi îl știe toată România, apare la TV și mulți îl admiră! L-ai recunoscut?
Uită-te bine la adolescentul cool din poză, îți dai seama cine e? Astăzi îl știe toată România, apare la TV și mulți îl admiră! L-ai recunoscut?
Ilie Bolojan iese la atac după căderea guvernului Veștea! Declarația fostului premier a stârnit valuri de comentarii. Ce anunț a făcut
Ilie Bolojan iese la atac după căderea guvernului Veștea! Declarația fostului premier a stârnit valuri de comentarii. Ce anunț a făcut
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Anunțul făcut de Giulia Anghelescu după 14 ani de căsnicie cu Vlad Huidu: "Am început să ne iubim mai mult"
Anunțul făcut de Giulia Anghelescu după 14 ani de căsnicie cu Vlad Huidu: "Am început să ne iubim mai mult"
People

Giulia Anghelescu a vorbit despre cei 14 ani de căsnicie alături de soțul ei, Vlad Huidu.

+ Mai multe
Reese Witherspoon și-a făcut debutul pe covorul roșu alături de partenerul ei, Oliver Haarmann
Reese Witherspoon și-a făcut debutul pe covorul roșu alături de partenerul ei, Oliver Haarmann
People

Reese Witherspoon și-a făcut debutul pe covorul roșu alături de partenerul său, Oliver Haarmann. Actrița și finanțistul german au apărut împreună la premiera serialului Elle.

+ Mai multe
Cătălin Scărlătescu, declarații rare despre viața personală și noua lui parteneră: "Nu pot să vă spun…"
Cătălin Scărlătescu, declarații rare despre viața personală și noua lui parteneră: "Nu pot să vă spun…"
People

Cătălin Scărlătescu continuă să fie discret în ceea ce privește viața lui personală.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC