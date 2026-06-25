Prințesa Charlotte, apariție rară alături de tatăl ei, Prințul William, într-o fotografie cu semnificație specială

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Prințesa Charlotte a atras atenția într-o nouă fotografie publicată cu ocazia Zilei Tatălui, în care apare alături de Prințul William. Imaginea, distribuită pe rețelele de socializare, îi surprinde pe cei doi îmbrățișându-se și zâmbind în grădinile Palatului Kensington.

Fotografia ar fi fost realizată după ceremonia Trooping the Colour din 13 iunie. Cei doi poartă aceleași ținute în care au fost văzuți la evenimentul dedicat aniversării oficiale a Regelui Charles al III-lea.

„La mulți ani și o Zi a Tatălui fericită celui mai bun tată din lume! Te iubim foarte mult. C, G, C & L”, a fost mesajul care a însoțit imaginea.



Ziua Tatălui a coincis anul acesta și cu aniversarea Prințului William, care a împlinit 44 de ani. Cu această ocazie, Regele Charles al III-lea i-a transmis, la rândul său, un mesaj public.

„La mulți ani Prințului de Wales”, a scris monarhul în vârstă de 77 de ani pe Instagram Stories, alături de o fotografie în care apare împreună cu fiul său.

Prințul William și Kate Middleton, ambii în vârstă de 44 de ani, sunt părinții Prințului George, în vârstă de 12 ani, ai Prințesei Charlotte, în vârstă de 11 ani, și ai Prințului Louis, în vârstă de 8 ani.

Familia regală a avut o serie de apariții publice în ultimele săptămâni. La începutul lunii, cei cinci au participat împreună la Trooping the Colour, desfășurat la Londra. Charlotte, George și Louis au salutat mulțimea în timpul paradei și au apărut ulterior pe balconul Palatului Buckingham. Însă Prințul Louis a fost cel care a atras toate privirile la Trooping the Colour 2026. Într-unul dintre momentele surprinse de fotografi, acesta a afișat o expresie de uimire în timp ce privea mulțimea adunată pentru eveniment.

Săptămâna trecută, Prințul și Prințesa de Wales au luat parte la Royal Ascot, renumitul eveniment britanic dedicat curselor de cai. Apariția a fost una specială pentru cuplu, cei doi transformând participarea într-o ieșire în doi. Kate Middleton a ales o rochie galbenă și o pălărie în aceeași nuanță, în timp ce Prințul William a purtat un frac și un joben.

Imagini rare cu familia regală

Prințul William și Kate Middleton s-au căsătorit în 2011, la Westminster Abbey, după o logodnă de șase luni. În luna aprilie, cei doi au sărbătorit 15 ani de căsnicie.

Pe 29 aprilie, Prințul și Prințesa de Wales au publicat o nouă fotografie alături de cei trei copii ai lor pentru a marca momentul special.

Imaginea a fost însoțită de mesajul: „Celebrăm 15 ani de căsnicie”.

Alături de cei cinci membri ai familiei apar și cei doi câini ai lor, nelipsiți din momentele importante.

O lună mai târziu, pe 2 mai, Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani, ocazie cu care familia regală a publicat o nouă fotografie cu ea. În imagine, Charlotte apare într-un câmp de flori, purtând un pulover în dungi roșii și negre și jeanși. Un detaliu remarcat de admiratorii familiei regale a fost faptul că avea unghiile colorate într-o nuanță de albastru.

„Îi dorim lui Charlotte o aniversare de 11 ani foarte fericită!”, au scris Prințul și Prințesa de Wales în descrierea postării de pe rețelele sociale.



Ulterior, cei doi au distribuit și un videoclip în care Charlotte petrece o zi pe plajă alături de câinii familiei regale.

Prințul George, schimbare importantă în viața sa

Prințul George îi calcă pe urmele tatălui său. Palatul Kensington a confirmat pe 16 iunie că fiul cel mare al Prințului William și al Prințesei Kate va începe cursurile la prestigiosul colegiu Eton din luna septembrie.

„Palatul Kensington poate confirma că Prințul George va urma cursurile Colegiului Eton din luna septembrie”, a transmis un purtător de cuvânt al instituției.

Anunțul pune capăt speculațiilor privind alegerea școlii pe care o va urma viitorul moștenitor al Coroanei Britanice. În ultimele luni s-a discutat intens despre posibilitatea ca George să urmeze cursurile Colegiului Marlborough, instituția unde a studiat și Kate Middleton.

Totuși, decizia finală a familiei regale a fost Eton College, una dintre cele mai prestigioase școli din Regatul Unit. Instituția, fondată în urmă cu aproape șase secole, găzduiește aproximativ 1.350 de elevi care locuiesc în 25 de case de internat și este cunoscută pentru lista impresionantă de absolvenți.

Până acum, George, Charlotte și Louis au urmat cursurile școlii Lambrook din Ascot, unde s-au înscris în 2022, după mutarea familiei din Londra. Înainte de aceasta, George și Charlotte au fost elevi ai școlii Thomas’s Battersea, iar primii ani de educație ai lui George au început la o grădiniță Montessori din Norfolk, pe vremea când familia locuia în principal la Anmer Hall, pe domeniul Sandringham.

Foto: Arhiva ELLE

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