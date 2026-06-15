Prințul Louis a furat toate privirile la Trooping the Colour 2026. Kate Middleton, omagiu emoționant adus Prințesei Diana

Prințul Louis a fost din nou în centrul atenției la Trooping the Colour 2026, însă și Kate Middleton a atras numeroase comentarii datorită unei apariții elegante care a amintit de una dintre cele mai cunoscute ținute purtate de Prințesa Diana.

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Prințul Louis a furat toate privirile la Trooping the Colour 2026. Kate Middleton, omagiu emoționant adus Prințesei Diana

Prințul Louis a furat din nou toate privirile la parada Trooping the Colour 2026, desfășurată sâmbătă la Londra. Micul membru al familiei regale a atras atenția cu o serie de expresii amuzante în timp ce se afla pe balconul Palatului Buckingham alături de rudele sale.

Într-unul dintre momentele surprinse de fotografi, Louis a afișat o expresie de uimire în timp ce privea mulțimea adunată pentru eveniment. Prințul, în vârstă de 8 ani, a fost însoțit de sora sa, Prințesa Charlotte, în vârstă de 11 ani, și de fratele său, Prințul George, în vârstă de 12 ani, dar și de părinții săi, Prințul William și Kate Middleton. Pe balcon s-au aflat, de asemenea, Regele Charles al III-lea și Regina Camilla.

foto: Profimedia

Louis a participat și la tradiționala procesiune cu trăsura, unde a stat alături de mama sa, Prințesa de Wales. La finalul evenimentului, familia regală a urmărit survolul aeronavelor Forțelor Aeriene Regale Britanice (RAF), unul dintre cele mai așteptate momente ale paradei.

foto: Profimedia
foto: Profimedia

Nu este pentru prima dată când Louis devine vedeta neoficială a ceremoniei. Anul trecut, el a fost surprins salutând cu mult entuziasm mulțimea. În imaginile distribuite atunci online, acesta continua să facă cu mâna oamenilor chiar și după ce restul membrilor familiei regale se opriseră.

Prințul George a observat imediat gestul fratelui său mai mic și l-a atins ușor pe braț, spunându-i să se oprească. Louis și-a lăsat atunci brațele pe lângă corp, ascultându-și fratele mai mare.

Cei doi au avut și un schimb de replici adorabil în timpul unei plimbări cu trăsura. Potrivit unui expert în citirea pe buze, Louis l-ar fi întrebat pe George: „Să fac cu mâna?”. Fratele său i-ar fi răspuns: „Cum vrei tu”, înainte de a comenta cât de însorită era ziua. Louis ar fi încheiat conversația spunând: „Hai să facem asta împreună”.

După încheierea evenimentului de anul trecut, care a marcat și prima apariție publică a lui Kate Middleton după ce a vorbit despre lupta sa cu cancerul, restul membrilor familiei s-au îndreptat spre interiorul palatului. Louis nu s-a putut abține însă și a mai salutat încă o dată mulțimea, făcând cu mâna peste umăr și afișând un zâmbet larg.

Kate Middleton, omagiu adus Prințesei Diana

Dincolo de gesturile făcute de Prințul Louis, Prințesa de Wales a atras și ea toate privirile la Trooping the Colour 2026 prin alegerea vestimentară, care a fost interpretată drept un omagiu discret adus prințesei Diana. Kate Middleton, în vârstă de 44 de ani, a ales pentru eveniment o nouă rochie-pardesiu într-o nuanță pastelată de albastru, creată de designerul Catherine Walker.

Ținuta s-a remarcat prin detaliile albe elegante de la nivelul gulerului și prin croiala structurată, cu umeri ușor accentuați și o siluetă bine definită. Imediat după apariția sa, mulți observatori ai familiei regale au remarcat asemănarea cu o ținută purtată de prințesa Diana în 1987.

La acea vreme, Diana a ales un model aproape identic, semnat de același designer, Catherine Walker, pentru o vizită la aeroportul din Huddersfield. Prințesa a sfidat vremea ploioasă purtând ansamblul bleu deschis, care amintește puternic de alegerea făcută acum de Kate.

Prințesa de Wales și-a completat apariția cu o coafură elegantă prinsă într-un coc sofisticat, o pălărie bleu pastel semnată de Philip Treacy și cercei creați de Cassandra Goad. Potrivit presei britanice, aceasta este a doua oară când Kate Middleton aduce un omagiu vestimentar Prințesei Diana la ceremonia Trooping the Colour, continuând astfel tradiția referințelor subtile la stilul regretatei mame a Prințului William și a Prințului Harry.

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foto: Arhiva ELLE

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