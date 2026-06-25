Zendaya, apariție neașteptată într-un tricou vintage cu Spider-Man de 160 de lei la premiera filmului „Brand New Day”

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Zendaya a demonstrat că stilul nu trebuie să fie neapărat costisitor. Actrița în vârstă de 29 de ani a purtat un tricou vintage supradimensionat cu Spider-Man, pe post de rochie mini, la photocall-ul filmului „Spider-Man: Brand New Day”, organizat miercuri, 24 iunie, la UGC Ciné Cité Bercy din Paris. Ulterior, stilistul ei de lungă durată, Law Roach, a dezvăluit că piesa vestimentară a avut un preț surprinzător de accesibil.

Zendaya și-a făcut apariția într-un tricou negru, decorat cu o imagine în nuanțe de negru și roșu a celebrului supererou Spider-Man, surprins în poziția sa emblematică. Actrița a completat ținuta cu o pereche de pantofi stiletto albi, cercei lungi din argint și un ceas elegant. Și-a purtat părul într-o coafură scurtă și cârlionțată, cu bretonul aranjat într-o parte, iar machiajul a inclus un smokey eye în tonuri de maro și buze glossy.

Law Roach le-a oferit urmăritorilor săi o privire din culisele alegerii vestimentare prin intermediul Instagram Stories. Stilistul a dezvăluit că tricoul, mărimea 2XL, a fost cumpărat de pe eBay și a costat doar 161 de lei (35 de dolari) publicând inclusiv o captură de ecran cu anunțul.

„Stilul nu trebuie să coste întotdeauna o avere”, a scris acesta.

În noul film din Universul Cinematografic Marvel, Zendaya revine în rolul lui MJ, alături de partenerul ei, Tom Holland, care îl interpretează din nou pe Peter Parker.

Sinopsisul oficial al peliculei dezvăluie că:

„Este o nouă zi pentru Peter Parker. Luptând cu criminalitatea cu normă întreagă în rolul lui Spider-Man, într-o lume care nu își mai amintește de el, și văzând cum vechii lui prieteni își continuă viața fără el, Peter trece printr-o schimbare pe care s-ar putea să nu o mai poată controla. Însă această transformare ar putea fi și singurul lucru capabil să oprească o nouă amenințare șocantă la adresa orașului și a celor pe care îi iubește, un adversar puternic pe care nimeni nu îl poate vedea. Lumea l-a uitat pe Peter Parker, dar el nu i-a uitat pe cei din jur.”

Filmul este continuarea producției „Spider-Man: No Way Home” din 2021 și este regizat de Destin Daniel Cretton, după un scenariu semnat de Chris McKenna, Erik Sommers și Justin Kuritzkes.

Din distribuția noii producții mai fac parte Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando și Mark Ruffalo.

Apariția de la Paris nu este prima în care Zendaya își adaptează ținutele la tema filmului. Cu o zi înainte, la evenimentele de promovare organizate la Roma, actrița a purtat două look-uri inspirate de universul Spider-Man.

Primul a fost un ansamblu Versace din arhivă, în nuanțe de roșu și albastru, care amintea de costumul emblematic al supereroului interpretat de Tom Holland pentru a șaptea oară. Ținuta era compusă dintr-un top scurt roșu, cu paiete, și o fustă mini în blocuri de culoare roșu și albastru, realizată din același material strălucitor. Look-ul a fost completat cu pantofi stiletto albi și cercei discreți cu diamante.

Mai târziu, la premiera filmului, Zendaya a optat pentru o apariție mult mai dramatică, alegând o rochie Armani într-o nuanță deschisă de maro, cu decolteu tip bărcuță și inserții transparente negre decorate cu un model ce reproducea o pânză de păianjen. Actrița și-a accesorizat ținuta cu pantofi bronz și cercei statement.

Spider-Man: Brand New Day va avea premiera în cinematografe pe 31 iulie.

Foto: Arhiva ELLE

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