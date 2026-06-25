Anca Serea a explicat de ce nu mai poartă verigheta, după zvonurile despre divorțul de Adrian Sînă: „Nu vreau să dovedesc nimănui nimic”

Anca Serea a reacționat după zvonurile apărute în ultimele zile despre căsnicia sa cu Adrian Sînă. Vedeta a explicat de ce nu mai poartă verigheta și a clarificat speculațiile legate de relația lor.

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  de  ELLE.ro
Anca Serea & Adrian Sînă
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Anca Serea a reacționat după ce în ultimele zile au apărut numeroase speculații privind relația sa cu Adrian Sînă. Invitată să vorbească, vedeta a explicat ce se află, de fapt, în spatele zvonurilor și a lămurit inclusiv motivul pentru care nu mai poartă verigheta.

Anca Serea răspunde zvonurilor despre căsnicia cu Adrian Sînă

În ultima perioadă, în mediul online au circulat mai multe teorii potrivit cărora relația dintre Anca Serea și Adi Sînă ar traversa o perioadă dificilă. Internauții au observat că cei doi nu se mai urmăresc pe Instagram și au interpretat anumite apariții publice drept un semn că ar exista probleme în cuplu. Anca Serea spune însă că lucrurile au fost interpretate greșit și că lipsa unor fotografii publicate pe rețelele sociale nu reflectă realitatea.

„Ba ne-am pozat împreună, dar eu nu am apucat să postez încă pentru că am ajuns acasă seara, la zece și ceva. Adică nu am considerat niciodată că sunt responsabilă față de urmăritorii mei, să postez doar poze cu soțul meu. Nu vreau să dovedesc nimănui nimic, ba mai mult, în această perioadă în care nu prea înțeleg ce s-a întâmplat și care a fost faptul declanșator.”, a declarat vedeta pentru Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

De ce nu mai poartă verigheta

Un alt detaliu care a alimentat speculațiile a fost absența verighetei de pe mâna Ancăi Serea. Vedeta susține însă că explicația este una cât se poate de simplă și nu are nicio legătură cu relația sa.

„Nu port verigheta că m-am mai îngrășat puțin, și mi-a rămas mică și mie, și lui. Uite, de acum o să fac tot posibilul să o port. Nu stau cu verigheta în casă, nici cu cercei, nici cu nimic.”, a explicat ea.

Printre subiectele intens comentate s-a numărat și faptul că Anca Serea și Adrian Sînă nu se mai urmăresc reciproc pe Instagram. Vedeta consideră însă că acest detaliu a fost exagerat și transformat într-un motiv de speculații fără temei.

„De la un neurmărit pe Instagram se pune… dar poate am pus noi un pariu, poate avem noi o strategie, v-ați gândit la chestia asta? Mi se pare atât de stupid, adică doi oameni care sunt de 16 ani împreună și au o familie, mi se pare stupid să stăm acum să ne agățăm de niște detalii din acestea.”, a mai spus Anca Serea.

Anca Serea, primele declarații după ce s-a zvonit că ar divorța de Adrian Sînă

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Vedeta și artistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015. Au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Anca Serea mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care a murit în 2010.

Recent, au circulat zvonuri conform cărora Anca Serea și Adrian Sînă s-ar îndrepta spre divorț, după ce fanii au observat că nu s-au mai afișat împreună de ceva vreme. Într-un interviu acordat recent, Anca Serea a reacționat în urma acestor speculații.

„Merci mult că mi-ai zis, evident că nu știam despre acest articol absolut aberant. Ar fi fost frumos din partea colegilor de breaslă să ne sune și pe noi, dar nu s-a întâmplat asta. Noi suntem foarte bine, Doamne ajută! Ne pregătim de vacanță!”, a spus Anca Serea pentru Spynews.ro.

nca Serea este de părere că nu trebuie să dovedească nimănui faptul că ea și Adrian Sînă au o relație solidă.

„De acum postez săptămânal ca să stea lumea liniștită! Eu am presupus că nu trebuie să dovedim nimănui nimic după 16 ani, dar iată că m-am înșelat.”

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Foto: Instagram

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