Lora, în lacrimi în direct la TV. Ce a făcut-o pe artistă să plângă: „Am așa o teamă de abandon”

Lora a izbucnit în lacrimi în direct în cadrul unei emisiuni TV.

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  de  ELLE.ro
Lora, în lacrimi în direct la TV. Ce a făcut-o pe artistă să plângă: "Am așa o teamă de abandon"

Lora și-a dezvăluit latura vulnerabilă și a fost cu sinceritate despre unele dintre cele mai dificile momente din viața ei. Artista și-a deschis sufletul în direct, în cadrul unei emisiuni, și a făcut confesiuni dureroase despre trecutul ei.

Lora, în lacrimi în direct la TV

Lora a fost invitată recent în emisiunea Furnicuțele, de la Antena 1. Artista a vorbit cu multă deschidere despre clipele grele pe care le-a întâmpinat până acum. La începutul anului 2020, Lora a traversat un moment extrem de dificil din viața ei. Mihaela Petrescu, mama artistei, s-a stins din viață după o luptă cu cancerul de sân. În semn de omagiu pentru mama ei, Lora a pus bazele unui brand specializat în produse cosmetice și de frumusețe. Lora a povestit că resimte presiunea de a nu-i dezamăgi pe oamenii din jurul ei și că are o teamă de abandon. 

„Mereu, toată viața mea, eu am așteptat-o pe mama. Îmi era frică să nu mă lase. Am așa o teamă de abandon. Și mi-am dat seama că și la vârsta asta, încă se simte. Dacă o persoană pe care o iubesc nu-mi mai răspunde, am o criză de anxietate și se duce spre atac de panică.

Am rămas așa cu chestia asta, să nu dezamăgesc, să fiu pariu câștigător pentru oameni și e foarte obositor. Eu când mi-am dat seama că am obosit sau că nervii mei sunt la pământ (…) Oamenii nu sunt îngăduitori cu mine cum am fost eu cu ei (…) Și atunci te simți singur, pentru că nu pot să o sun pe mama.”

Lora, despre momentul în care s-a simțit cel mai singură

Cu ochii în lacrimi, Lora a vorbit despre momentul când a realizat că se simte extrem de singură. 

„Când am conștientizat că n-am părinți, că n-am pe cine să sun. (…) I-aș spune că o iubesc foarte mult, că a fost o mamă foarte bună, că îmi pare rău că a avut o viață foarte grea și n-am știu să o fac mai ușoară mai din timp. Și că îmi pare foarte rău că nu și-a refăcut viața, că merita să fie iubită, a fost o femeie extraordinară. Și îi mulțumesc pentru tot, mi-a fost stâncă, inspirație, motivație.”

Lora, confesiuni dureroase despre o fostă relație toxică

Lora se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat povestea de dragoste prin căsătorie.

Lora a vorbit fără menajamente despre viața sa sentimentală și una dintre relațiile din trecut în timpul căreia a avut parte de situații care au marcat-o. Nu este însă prima dată când artista vorbește despre momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu.

Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de parteneri, iar Lora a răspuns fără rețineri, oferind detalii cutremurătoare.

„1: Mi-a spus că nu am nimic special și că dacă iese pe stradă, găsește 100 de’alde mine.
2: Mi-a spus că nu vrea copil că vrea să mai copilărească și să se bucure de mine. (avea 38 și eu eram la ultima șansă de a mai avea copii. Știa.)
3: A dat buzna în studio la ora 23:00, cățărat prin balcon ca să vadă ce fac și când a văzut că scriam versuri m-a întrebat senin „așa vor arăta toate nopțile de acum încolo?” iar eu mă uitam la geaca lui de piele cumpărată de mine cu ultimii bănuți pe care a julit-o când a escaladat balconul.
4: Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul SECRET pentru care eu zâmbesc. (avea o altă relație de care nu știam)
5: Am refuzat actul intim și mi-a spus că am noroc dacă se mai uită cineva la mine cu nasul ăla. (am avut dublă fractură după un accident de mașină de care știa)
6: Am fost prima dată la el acasă îmbrăcată doar în portjartiere, pantofi negri de lac cu toc cui și un parpalac de piele peste. M-a așteptat cu șosetele matlasate peste pantalonii de trening cu „genunchi” și scame, purtați peste tricoul găurit și pătat. În pat erau ambalaje și resturi de mâncare.
7: A încercat să mă abuzeze”, au fost detaliile date de Lora în secțiunea de comentarii.

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Foto: Instagram

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