Cătălin Măruță, PRIMELE DECLARAȚII după ce s-a vindecat de coronavirus

În urmă cu două săptămâni Cătălin Măruță, soția lui, Andra, dar și cei doi copii ai lor, David, în vârstă de 9 ani și Eva, în vârstă de 5 ani, au fost depistați pozitiv cu coronavirus. Cei patru și-au petrecut perioada de izolare acasă și au ținut constant legătura cu fanii prin intermediul rețelelor de socializare. Ei au făcut o formă ușoară a bolii și nu au necesitat internare în spital.

Mai mult chiar, Cătălin Măruță, în vârstă de 43 de ani, a prezentat emisiunea de la Pro TV chiar de acasă, fiind ajutat zilnic de diverse celebrități și prieteni. Cătălin Măruță s-a vindecat de coronavirus, astfel că a revenit pe platourile de filmare.

Prezentatorul a dezvăluit că munca de acasă nu a fost chiar pe placul lui și astfel a realizat cât de dor i-a fost de colegii de emisiune. „M-am întoooooors, yes, yes, yes! Eram mai epuizat de acasă decât dacă făceam emisiunea de aici, din platou. Alergam parcă pe lângă teren, nu eram pe teren. Mi-au lipsit foarte tare oamenii de aici. Vă mulțumesc vouă, care ați ținut emisiunea de aici”, a declarat Măruță.

Se pare că, dintre cei patru, Andra a fost cea mai afectată, deși toți au contactat o formă ușoară a virusului. Artista le-a dezvăluit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare cu ce probleme de sănătate se confruntă în acest moment.

Andra s-a filmat în timp ce interpreta câteva piese din repertoriul cântăreței Ariana Grade și le-a mărturisit fanilor că vocea sa a suferit unele modificări din cauza virusului. „Deocamdată sunt așa, pe voce de cap, pentru că nu am voie să fac un efort prea mare. Dar muzica mă binedispuse și mai cânt așa, în gând. Dar abia aștept să vă cânt, sunt nerăbdătoare să mă văd cu trupa, să cântăm, să vă spun ce am pe suflet, că am adunat foarte multă emoție pe care o să o pun în muzica mea”, a spus Andra, pe Instagram.

