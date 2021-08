Au fost anunțate încă 4 concurente din noul sezon „Bravo, ai stil! Celebrities”

Noul sezon „Bravo, ai stil! Celebrities” va începe în toamnă, la Kanal D și vine cu o surpriză foarte neplăcută pentru fanii celebrului show. Designerul Cătălin Botezatu a anunțat oficial că pleacă de la „Bravo, ai stil!” prin intermediul unui mesaj postat pe contul lui de Instagram.

Săptămâna trecută au fost anunțate și primele cinci vedete care vor concura în noul sezon al emisiunii. Este vorba despre Anda Adam, Nicoleta Nucă, Ruxi, Sensy și Mădălina Pamfile.

Iată că a venit momentul să facem cunoștință cu alte 4 concurente din noul sezon „Bravo, ai stil! Celebrities': Otniela Sandu, Ioana Filimon, Olga Verbițchi și Carmen Negoiță.

Carmen Negoiță este una dintre cele mai influente personalitați din mediul online, în ceea ce privește abordările stilistice și aspecte dintre cele mai diverse de stil de viață. Cu o energie inepuizabilă, femeie de afaceri, mamă a doi copii deja trecuți de vârsta adolescenței, pasionată de modă și capabilă în permanență să se reinventeze și să inspire prin alegerile sale, Carmen Negoiță este nerabdătoare să răspundă unei provocări uriașe, ce se va consuma, de aceasta dată, în fața milioanelor de telespectatori – „Bravo, ai stil! Celebrieties”. „Stilul meu este un mix de stiluri, pentru că imi place să experimentez. Întotdeauna m-am regăsit mai mult în zona androgină, dar port cu drag și rochii foarte elegante, feminine, cu trenă. Cred că mi s-a facut dor de perioada cand mergeam la Săptămânile Modei și concepeam ținute extravagante. M-am gândit că este momentul să îmi mai pun creativitatea la contribuție și să mă mai joc cu stilurile…”

Olga Verbițchi este o tânără cântăreață, care la doar 20 de ani se bucură deja de recunoașterea unui public larg, atât în Republica Moldova, țara de proveniență, cât și în România. Este absolventă a Liceului de Arte din Chișinău, studentă la Actorie, în București, pasionată de muzică, în toate manifestările ei, și dans. A colaborat cu artiști precum Damian Drăghici, Kio și DJ Sava. Aflată mereu în căutarea noului și a esteticului, Olga speră să își definească și rafineze stilul în cadrul competiției „Bravo, ai stil! Celebrieties”. „Particip la ‘Bravo, ai stil! Celebrities’ pentru experiența în sine și din dorința de a evolua; de mică, de când am început să cânt și am intrat în lumea artistică, am realizat că trebuie să dețin „tot pachetul”, iar stilul face parte din acesta. Este important să ai o anumită imagine coerentă, care să fie ca un mesaj către publicul tău, să te pui în valoare și prin ceea ce alegi să porți, iar alegerile vestimentare să nu fie în contradicție cu tine, ci dimpotrivă, să te reprezinte. Sper că o sa mă descurc bine, îmi place să învăt, să încerc lucruri noi”.

Otniela Sandu este absolventă de Jurnalism și pasionată de actorie. Otniela s-a dedicat artei cinematografice, având roluri secundare în filme de lung metraj și într-un serial online. A participat la mai multe show-uri de televiziune cu tematică sportivă și este urmărită de sute de mii de fani în mediul online. Otniela Sandu este adepta unui stil vestimentar pe care îl caracterizează ca fiind ‘colorat, plin de viață și surprinzător’, cu accente personale, pentru că știe exact ce o avantajează. „Am dat curs tuturor provocărilor cu o componentă sportivă, însă nu am încercat nimic ce ține de fashion. Mi s-a părut interesantă propunerea, am răspuns afirmativ și vedem ce iese. Sunt un om care încearcă de fiecare dată lucruri noi, care mă scot din zona mea de confort. În viața de zi cu zi îmi fac destul de repede ținutele și rar port hainele așa cum le achizitionez. De obicei le dau o altă interpretare. Nu știu dacă toate sunt reușite din punct de vedere stilistic, dacă ne luăm după niște reguli, dar dacă mie îmi plac și mă simt bine, transmit mai mult decât dacă aș purta o ținută clasică, purtată după reguli”.

Ioana Filimon este un fotomodel de succes, atât în țară cât și în străinătate și deține două titluri importante de miss în palmares, Miss România în 2016 și Miss Global Model of the World în 2018. Adepta unui stil de viață sănătos, celebrul fotomodel va împărtăși telespectatorilor câteva dintre trucurile vestimentare învățate de-a lungul carierei sale de la designerii cu care a colaborat și va încerca să își redefinească stilul personal. „Ar fi cazul să învăț să mă îmbrac, să am stil. Până acum, la prezentări, concursuri de Miss, am primit ținutele cu care să defilez. La „Bravo, ai stil! Celebrities” vreau să îmi pun și eu mintea la contribuție, vreau să îmi compun singură ținutele și sper să fie unele frumoase. Nu am încă un stil bine definit, până acum stilul a fost unul mai sexy, încerc să ies din această zonă, în curând împlinesc 30 de ani, îmi doresc să adopt un stil . Îmi este teamă să pierd, dar mă motivează competiția și voi da tot ce pot că să impresionez juriul și telespectatorii”.

