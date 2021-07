Romanița Iovan arată fabulos pe plajă la 56 de ani, iar aceste imagini sunt dovada

Romanița Iovan, unul dintre cele mai bine cotate modele ale României din perioada de dinainte de Revoluție, dar și imediat după, arată în continuare fantastic. Plecată în vacanță în Grecia, aceasta își ține fanii la curent, pe contul său de Instagram, cu felul în care se relaxează, dar și cu ținutele pe care alege să le poarte la plajă, care, așa cum era de așteptat pentru o persoană care a lucrat dintotdeauna în lumea modei, o arată în cea mai bună formă.

Romanița alege pentru plajă rochii lejere, pălării glam cu boruri largi, dar și costume de baie care îi subliniază calitățile fizice. Vedeta, care a fost căsătorită cu pilotul Adrian Iovan, decedat în urma unui intens accident aviatic în 2014, este însoțită în vacanță de partenerul său de viață, Iulian Gogan.

Romanița este de mulți ani un designer care se bucură de succes, casa de modă Romanitza fiind lansată în 1991. „De designul vestimentar am fost atrasă din adolescență, o atracție aparent datorată conjuncturii, având în vedere că am lucrat în modă ca manechin. Am avut marea șansă a vieții de a intra în această lume fascinantă, total deosebită, plină de culoare și frumos, și în care pot spune că m-am educat ca om. A contat și faptul că am trăit de mică înconjurată de artă: tata scria poezii, bunicul picta, iar genele moștenite de la ei s­-au intersectat cu cele ale mamei, femeie hotărâtă, sigură pe ea și dinamică.”, declara Romanița.

„Fiecare creație îmi reflectă personalitatea, este legată de feminitate, eleganță și romantism și are ca punct de plecare femeia senzuală și sensibilă dar și cadrul ei: urban, modern, funcțional.”, mai spunea Romanița despre creațiile sale, prezentate de-a lungul timpului la New York Couture Fashion Week, Bucharest Fashion Week etc. și purtate de celebrități internaționale precum Lisa Rinna, Kelly Rutherford, McKenzie Westmore sau Brittny Gastineau.

