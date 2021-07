Anunț oficial: Cătălin Botezatu pleacă de la “Bravo, ai stil!”. Primele declarații ale cunoscutului designer

Noul sezon „Bravo, ai stil! Celebrities” va începe în toamnă, la Kanal D și vine cu o surpriză foarte neplăcută pentru fanii celebrului show. Designerul Cătălin Botezatu a anunțat oficial că pleacă de la „Bravo, ai stil!” prin intermediul unui mesaj postat pe contul lui de Instagram.

„Dragii mei, a venit momentul sa impartasesc cu voi o decizie pe care am cantarit-o mult, nu a fost usor, insa am hotarat sa ma retrag din proiectul „Bravo, ai stil!”. Voi ramane in Kanal D, alaturi de aceasta echipa extraordinara si impreuna vom dezvolta alte proiecte de televiziune. Sunt convins ca aceasta noua etapa va reprezenta o provocare, un nou capitol frumos din viata mea si abia astept sa il impartasesc si cu voi. Va multumesc ca mi-ati fost si imi sunteti alaturi de fiecare data, in toate proiectele in care sunt implicat. Le urez succes colegilor mei in noul sezon „Bravo, ai stil! Celebrities”. Va imbratisez cu drag!”, a scris Cătălin Botezatu.

Știrea a fost confirmată și de contul de Instagram al emisiunii, unde a fost precizat că designerul se retrage de la masa juraților „Bravo ai stil! Celebrities” pentru a se putea ocupa de alte proiecte în Kanal D.

Tot azi au fost date anunțate și primele două vedete care vor concura în noul sezon al emisiunii. Este vorba despre Anda Adam și Nicoleta Nucă.

Nicoleta Nucă, originară din Republica Modova și stabilită în România, este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică pop din tânăra generație. Artista nu ezită să facă schimbări radicale de look, este versatilă și încrezătoare, puternică, cu un stil eclectic. Nicoleta Nuca intră în competiția „Bravo, ai stil! Celebrities” pentru a se descoperi pe sine și mai mult și pentru a-și manifesta latura creativă și prin styling, nu doar prin muzică.

Anda Adam se pregătește pentru cea mai intensă competiție de stil din România, de data aceasta din postura de concurentă. Artista a mai făcut parte din echipa show-ului „Bravo, ai stil! în calitate de invitat la masa juriului, dar de data aceasta, celebra cântăreață a acceptat provocarea de a fi concurentă în acest sezon „Bravo, ai stil! Celebrities” și este gata să câștige simpatia telespectatorilor și în materie de modă, luptând pentru titlul de cea mai stilată femeie din România.

Designerul Cătălin Botezatu s-a alăturat juriului „Bravo, ai stil!” în 2018 și a dat verdicte pe parcursul a trei sezoane. Cel puțin până la acest moment, în juriul emisiunii au rămas Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu.

