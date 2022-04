Britney Spears este însărcinată! Vedeta a făcut anunțul pe rețelele de socializare

Britney Spears și partenerul ei de viață, Sam Asghari, sunt în culmea fericirii! Vedeta și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare că așteaptă primul lor copil. După un an tumultos, în care s-a luptat în instanță pentru a fi eliberată de sub tutela tatălui, artista trăiește cele mai fericite momente alături de logodnicul ei.

Vedeta a postat pe pagina sa de Instagram o imagine, iar la descriere marele anunț. Britney le-a spus internauților că inițial credea că doar a acumulat câteva kilograme în plus din cauza alimentației, iar logodnicul ei nici nu se gândea la adevăratul motiv. Cu toate acestea, după câteva zile, testul de sarcină a fost unul pozitiv.

„Am slăbit atât de mult pentru a merge în călătoria mea în Maui, doar pentru a mă îngrășa la loc 🤷🏼♀️🤷🏼♀️🤷🏼♀️ … M-am gândit „Doamne … ce s-a întâmplat cu stomacul meu ????”. Soțul meu a spus „Nu, ești însărcinată cu mâncare, prostuțo 🤪 !!!” Așa că am făcut un test de sarcină … și uhhhhh ei bine … voi avea un copil 👶🏼 … 4 zile mai târziu am rămas puțin mai însărcinată de la mâncare 🤰🏼🙈🙈🙈🙈 Crește !!!! Dacă sunt 2 acolo … s-ar putea să o pierd 😬😬😬😬😬😬 … Evident că nu voi mai ieși atât de mult în oraș din cauza paparazzilor care mă vor fotografia pe bani așa cum din păcate au făcut-o deja … e greu pentru că atunci când am fost însărcinată am avut depresie perinatală … trebuie să spun că e absolut oribil 😔 … femeile nu vorbeau despre asta pe atunci … unii oameni considerau că este periculos dacă o femeie se plângea așa cu un copil… dar acum femeile vorbesc despre asta în fiecare zi … mulțumesc lui Isus că nu trebuie să ținem această durere un secret 🤫 😬😬😬😬 … De data asta voi face yoga 🧘♀️ în fiecare zi ! !! Împrăștiind multă bucurie și iubire 💕 !!”, a transmis Britney Spears pe Instagram.