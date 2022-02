Britney Spears, o nouă victorie! Artista va lansa o carte de memorii pentru o sumă fabuloasă

La scurt timp după ce a ieșit de sub tutela tatălui său, Britney Spears are parte de o nouă victorie. Artista în vârstă de 39 de ani va lansa o carte de memorii, în care va expune trauma pe care a trăit-o în ultimii 13 ani de tutelă.

Potrivit Page Six, în urma mai multor oferte primite, Britney Spears a semnat un contract cu editura Simon & Schuster pentru suma de 15 milioane de dolari. O sursă a declarat pentru Page Six că „acordul este unul dintre cele mai mari din toate timpurile, după cel al familiei Obama”. În 2017, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii și soția sa au semnat un contract cu editura Penguin Random House estimat la 65 de milioane de dolari.

Se pare că această carte va fi o răzbunare atât împotriva tatălui său, Jamie Spears, cât și a surorii sale, Jamie Lynn Spears, care a lansat la începutul anului volumul autobiografic Things I Should Have Said. Britney s-a arătat extrem de revoltată de cartea scrisă de sora sa, acuzând-o pe aceasta că răspândește povești neadevărate pentru a câștiga bani.

„Felicitări… Tupeul tău de a vinde o carte și să vorbești prostii, dar minți cu nerușinare… Mi-aș dori să treci prin detectorul de minciuni, astfel încât toți oamenii ăștia să te vadă cum spui minciuni despre mine!!! Aș vrea ca Atotputernicul să poată coborî și să arate lumii întregi că minți și că faci bani pe seama mea. Ești o ticăloasă, Jamie Lynn”, a scris Britney Spears pe contul său de Instagram, în luna ianuarie.

Cariera cântăreței a fost controlată legal de Jamie Spears de mai bine de 13 ani, mai exact, de când, în 2008, aceasta a dat semne de tulburări legate de sănătatea sa mintală. De atunci, tatăl lui Britney Spears a avut controlul asupra averii sale și asupra altor aspecte ale vieții ei. Mai târziu, Spears a încercat să îl înlăture din rolul de tutore, declarând că acesta a abuzat de puterea pe care a avut-o asupra ei. Jamie Spears a negat orice acuzație în acest sens și și-a exprimat întotdeauna îngrijorarea față de bunăstarea fiicei sale.

Fanii artistei au fost cei care au demarat campania #FreeBritney, astfel încât cântăreața să fie capabilă să își recapete autonomia. Pornită cu câțiva ani în urmă, această mișcare a căpătat amploare anul trecut, impulsionată și de apariția documentarului Framing Britney Spears, care a scos la lumină detalii necunoscute despre natura tutelei. Vedeta a povestit apoi, în fața unui judecător, că a fost sedată, forțată să susțină concerte împotriva dorinței sale, ba mai mult, că tutela sub care se afla a împiedicat-o să aibă copii.

