Cererea în căsătorie a surprins-o pe JLo într-o ipostază neobișnuită. Ce a povestit vedeta?

Cererea în căsătorie din partea partenerului său de viață, Ben Affleck, a luat-o cu totul pe nepregătite pe Jennifer Lopez. Cântăreața a detaliat cum s-a întâmplat totul în newsletter-ul la care sunt abonați cei mai înfocați fani ai săi. Spre deosebire de prezența sa din social media, cadrul newsletter-ului, a povestit vedeta, pare mai intim și știe că acolo le detaliază doar celor cărora le pasă cu adevărat de ceea ce i se întâmplă.

Așadar, cererea în căsătorie a fost subiectul unui mesaj pe care JLo l-a transmis fanilor ei, în cea mai recentă ediție a newsletter-ului On the JLo, intitulată How It Went Down (Cum s-a petrecut, n.red.). Vedeta a povestit că a fost surprinsă într-o seară de sâmbătă petrecută acasă, „locul ei preferat din întreaga lume”.

Aparent, cererea în căsătorie s-a produs când vedeta se bucura, complet goală, de o baie, când „iubitul meu a îngenunchiat și mi-a făcut propunerea.” Lopez a spus că a fost luată „complet pe nepregătite”, dar că s-a „uitat în ochii lui, zâmbind și plângând în același timp”. Ea a scris și că „nu mai aveam cuvinte iar el m-a întrebat: ‘asta înseamnă da?’, iar eu am spus ‘da, desigur că este un DA’.”

Lopez a mai scris că i-a plăcut la nebunie faptul că cererea în căsătorie din partea lui Affleck „nu a fost nimic sofisticat, dar a fost cel mai romantic lucru” care i s-a întâmplat vreodată, „o seară liniștită de sâmbătă acasă, cu doi oameni care își promit că vor fi mereu acolo unul pentru celălalt. Doi oameni foarte norocoși. Am avut o a doua șansă la dragoste adevărată.” Lopez a inclus în newsletter și o imagine cu inelul de logodnă, adăugând că culoarea pietrei, verde, a fost mereu culoarea sa norocoasă. Diamantele verzi sunt rare și extrem de prețioase, susțin experții.

