Ilinca Vandici, dezvăluire inedită despre fiul ei, Zian: „Stau întotdeauna liniștită”

Ilinca Vandici trăiește o poveste de dragoste cu Andrei Neacșu. Au împreună un fiu, pe nume Zian, în vârstă de 5 ani.

Ilinca Vandici și soțul ei sunt implicați în creșterea lui Zian și profită de fiecare moment pe care îl petrec împreună. Dar, cu toate astea, mai sunt și situații în care vedeta are diverse activități sau trebuie să fie prezentă la evenimente și apelează la ajutor. Recent, prezentatoarea TV a făcut dezvăluiri, în cadrul unui interviu pentru WOWnews, despre băiețelul ei și a mărturisit că de ceva vreme a angajat o bonă internă.

„Am bonă internă de un an și jumătate deja, dar, în același timp este și Andrei, soțul meu, sunt și socrii mei aproape, e sora mea alături de familia ei, e mama, adică lume este și se găsește, doar că fiecare, în funcție de programul lor, reușesc sau nu să se pupe cu programul meu. Și atunci, bona e sfântă pentru că ea e acolo indiferent ce se întâmplă și știu că stau întotdeauna liniștită că nu rămâne copilul ca un stres pentru noi că nu are cine să stea sau cine să facă. E perfect așa! Bona e acolo, are întotdeauna grijă de el, le-am lăsat de mâncare, le-am lăsat totul în regulă, le-am promis că nu stau mult și mă întorc pe când trebuie să se culce, pentru că eu sunt cea care îl adoarme în fiecare seară și gata”, a mărturisit Ilinca Vandici.

În vreme ce Ilinca Vandici este în atenția publicului de atâția ani, partenerul ei, Andrei Neacșu, preferă să stea departe de lumina reflectoarelor. În emisiunea „În oglindă” a lui Mihai Ghiță, difuzată pe YouTube, vedeta a povestit cum l-a cunoscut pe soțul ei. Au început o relație la doi ani după ce prezentatoarea TV ieșise dintr-o altă relație pe termen lung.

„Ne-am întâlnit exact când a trebuit. Prima relație de la care nu am mai avut așteptări. Înțelesesem despre mine ce vreau de la mine, de la viață. El mi-a spus din prima ieșire că o să fiu soția lui și mama copiilor lui. A fost prima dată când nu am crezut asta. În patru luni am rămas însărcinată. În alte două luni m-a cerut de soție, după alte 10 luni am făcut nunta.”