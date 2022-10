Ilinca Vandici, mărturisiri despre greutățile cu care s-a confruntat la începutul carierei în televiziune

Ilinca Vandici activează deja de multă vreme în televiziune. Vedeta de la Kanal D a vorbit de mai multe ori despre faptul că și-a dorit să aibă o carieră în această industrie. De-a lungul timpului, a fost prezentatoarea mai multor formate de emisiuni.

Ilinca Vandici a vorbit recent despre debutul carierei în televiziune. La acea vreme, prezentatoarea TV nu a fost ocolită și de momentele grele. Vedeta a început să muncească de la vârsta de 18 ani. Întrebată dacă a avut temeri, de tipul că nu își va putea achita chiria, Ilinca Vandici a răspuns:

„Ba da, cum să nu am, îți dai seama! Dar vezi, tot pentru că am plecat de acasă de tânără, tot pentru că am început să muncesc de la 18 ani, să-mi câștig salariul, la un moment dat era și o rușine față de părinți la 20 de ani, eu muncind, să le mai cer bănuți, să mă ajute”, a declarat Ilinca Vandici pentru cancan.ro.