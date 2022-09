Andreea Bălan, dezvăluiri despre pensia alimentară pe care George Burcea o plătește fiicelor sale: „Bine că are mami”

Andreea Bălan a vorbit deschis depre pensia alimentară pe care George Burcea o plătește celor două fetițe pe care le au împreună, Ella și Clara.

Andreea Bălan și George Burcea au trecut printr-un divorț cu scandal, cei doi aruncându-și vorbe dure unul la adresa celuilalt, proces care s-a terminat recent, instanța stabilind și pensia alimentară pe care actorul trebuie să o plătească fetițelor.

Cu toate acestea, artista a ținut să precizeze într-un interviu acordat recent că, pe durata procesului pentru custodie, adică timp de 2 ani, George Burcea nu ar fi contribuit deloc din punct de vedere financiar la creșterea și întreținerea micuțelor, iar din luna martie suma lunară la care este stabilită pensia alimentară este 499 lei pentru ambele fetițe.

În cadrul aceluiași interviu, Andreea Bălan a ținut să precizeze și cum au decurs în ultimele luni relațiile dintre fostul ei soț și cele două fetițe ale lor.

Totuși, artista a recunoscut că fostul ei soț i-a propus să schimbe luna în care trebuia să fie alături de fetițe și în loc de luna august să fie luna iulie, însă cântăreața nu a acceptat din cauza filmărilor la America Express.

„El într-adevăr a vrut să schimbe luna august cu luna iulie, doar că eu în iulie nu știam când mă întorc. Puteam să mă întorc oricând, pentru că din America Express puteam să fiu eliminată oricând. Și eu nu am fost de acord să schimbăm luna lui de vacanță. Și am zis: ‘nu, rămânem conform sentinței, luna ta de vacanță este în august’. Doar că în august nu a mai putut el sau nu a… și atunci au fost doar cele 2 ore. Cu asta nu am fost eu de acord, să facem schimb de luni. Și drept dovadă eu m-am întors și am plecat în Bulgaria 15 zile”, a mai subliniat ea pentru sursa citată.