Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, imagini cu verighetele: „Oamenii trebuie să știe povestea reală”

Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu, formează unul dintre cuplurile îndrăgite din showbiz-ul autohton. Cei doi își țin la curent fanii cu momentele din viața lor de familie și împărtășesc deseori cu aceștia imagini adorabile cu fiul lor, Luca Tiago.

Recent, Gabriela Prisăcariu a dezvăluit într-o serie de Instastories faptul că ea și soțul ei, Dani Oțil, și-au ales verighetele. Modelul a publicat și mai multe fotografii în care poartă verighetele pe degete, iar reacțiile din partea urmăritorilor nu au întârziat să apară.

„În sfârșit am ajuns să ne ridicăm verighetele. Eu când am văzut așa frumusețe de inel, nu m-am putut abține și am zis că trebuie să fie verigheta mea, că strălucește prea tare. Lui Dani îi stă foarte bine cu verighetă”, a povestit Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

Ulterior, Dani Oțil a ținut să dezvăluie adevărata poveste legată de modul în care el și soția lui au ajuns să-și aleagă aceste verighete, inițial venind la bijuterie cu un alt scopt.

„Nu, nu în sfârșit am ajuns! Oamenii trebuie să știe povestea reală. Am venit să curățăm un lănțișor cu diamante și am hotărât că, dacă oamenii se pricep la diamante, ei știu să le și curețe, și de la curățat o bijuterie am ajuns la verighete, ceea ce nu e…”, a transmis Dani Oțil pe Instagram.