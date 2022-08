Andreea Bălan, dezvăluiri despre cum a trecut peste divorțul de George Burcea: „Am văzut asta în filme”

Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit pe 15 septembrie 2019, iar la începutul anului 2020 s-au despărțit. Cântăreața a confirmat la vremea respectivă informația prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, după ce în presă apăruse la vremea respectivă mai multe zvonuri despre o posibilă separare. Au împreună două fetițe, pe Ella și Clara.

Recent, Andreea Bălan a fost invitată în podcast-ul realizat de Radu Constantin, în cadrul căruia a povestit câteva detalii despre viața ei personală. Artista a decis să divorțeze de George Burcea, tatăl fetițelor sale, în urmă cu doi ani, iar separarea lor a fost intens mediatizată. Cântăreața a dezvăluit cum a trecut peste suferința provocată de despărțire.

„Eu mi-am făcut un grup de suport, am văzut asta la americani, e ultima găselniță, patru oameni, trei fete și un băiat, cărora le-am zis că m-am despărțit și timp de patru luni i-am sunat pe toți pe rând, am văzut asta în filme. Am zis să încerc metoda asta acum, că nu eram la prima despărțire, m-am mai despărțit și în trecut, mai plângi, mai intri în altă relație. Am făcut tot felul de încercări. În fiecare zi îi luam la rând, le ziceam aceleași lucruri. După astea patru luni de zile dintr-o dată mi-a trecut. Cu toții avem nevoie de prieteni foarte apropiați, în momentul în care ai o problemă, să fie lângă tine, pentru o perioadă limitată. Cam asta aș sfătui în ziua de azi, dacă treceți printr-o despărțire, alege doi-trei prieteni și vă dați un termen de două-trei luni. Cu cât e relația mai lungă, cu atât perioada de vindecare e mai mare”, a declarat Andreea Bălan.