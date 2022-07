Cum se înțelege Viviana Sposub cu fetițele pe care George Burcea le are din relația cu Andreea Bălan

Viviana Sposub și George Burcea formează de aproape doi ani un cuplu. S-au cunoscut în cadrul emisiunii „Ferma. Orășeni vs săteni” difuzată de PRO TV. Pe parcursul relației, cei doi au întâmpinat destule momente dificile și au fost implicați și în scadaluri publice cu fosta soție a actorului, Andreea Bălan, alături de care actorul are două fete.

George Burcea și Andreea Bălan au încheiat oficial divorțul tumultos, iar artista este plecată pentru următoarea perioadă în America Express. Astfel, actorul va petrece mai mult timp cu fiicele lor, Clara și Ella, iar dovada că cele mici se înțeleg de minune cu Viviana Sposub o reprezintă fotografiile postate de cuplu, dar și numeroasele declarații făcute pe acest subiect.

Cei patru se distrează foarte bine împreună și tatăl caută să nu le lipsească nimic celor două fetițe.

„Este un tată așa grijuliu și atent la nevoile fiicelor lui. Nu vrea să le lipsească nimic. În plus, le duce acasă mereu la orele stabilite”, a declarat o sursă apropiată cuplului pentru click.ro .

Actorul și partenera sa au planuri mari pentru această vară și doresc să plece într-o vacanță de familie la bunica lui George, care nu a cunoscută încă pe Clara, fetița cea mică. Într-un interviu acordat pentru Fanatik, Burcea a precizat că bunica lui este nerăbdătoare să își vadă strănepoatele și ține constant legătura cu ea.

„Prima vacanță în care vom merge va fi la bunica, la străbunică, la Botoșani. Pentru că bunica mea are 85 de ani și a apucat să vadă o singură strănepoată, pe Ella. Vrea să o vadă și pe cea mică, pe Clara. I-am promis că o să mergem în vară să le vadă pe amândouă. Mereu când vorbesc cu ea îmi spune, așa cum sunt bunicile, străbunicile: ‘George, o singură dorință mai am: să-mi aduci strănepoatele și după aceea pot să mor’. Acum o să mergem în vizită și cu fetele. Abia așteaptă. Plânge mereu, săraca, la telefon. O sun pe video. Bunica, la 85 de ani, are telefon cu video. Ea răspunde și zice: ‘Da, mamaie, care sunteți acolo?’. Ea ne vede, ne raspunde pe video, dar tot ne întreabă care e acolo”, a declarat actorul, pentru Fanatik.ro.