George Burcea, un nou atac la adresa Andreei Bălan. Ce a spus despre fetițele lor: "Sunt terorizate de..."

După mai bine de doi ani de când George Burcea și Andreea Bălan au depus actele de divorț, instanța s-a pronunțat în urmă cu câteva luni cu privire la procesul celor doi, dar și cu privire la custodia celor două fete pe care le are fostul cuplu.

Potrivit deciziei judecătorești, custodia fetițelor este comună, iar domiciliul acestora va rămâne la mamă, adică la Andreea Bălan.

Actorul a avut mai mult timp de petrecut alături de fiicele sale, Clara și Ella, deoarece artista a fost plecată pentru aproape două luni pentru filmările emisiunii America Express.

„Fetele se înțeleg extraordinar cu Viviana, cred că sunt cele mai bune prietene, se înțeleg foarte bine. La Botoșani am fost doar eu cu fetele și nu știu dacă o să mai am o vacanță doar eu cu ele în august, dat fiind faptul că am și muncă. Trebuie să și muncesc la un proiect și vreau să apuc să plec și cu Viviana câteva zile undeva.