Ce a răspuns Andreea Bălan atunci când a fost întrebată dacă are un nou iubit: „Nu trebuie să vin să mă justific în fața nimănui”

Foarte mulți sunt curioși să afle dacă Andreea Bălan este într-o relație. În ultima vreme, artista nu a mai vorbit despre viața ei amoroasă, iar atunci când a fost întrebată, a tratat acest subiect cu discreție.

Recent, Andreea Bălan a publicat pe canalul personal de YouTube un video în care răspunde la o parte dintre curiozitățile fanilor. Cântăreața a fost întrebată, în cadrul unei sesiuni Q&A, printre altele, dacă acum are un iubit, iar ea a mărturisit că vrea ca această latură a vieții ei să o țină departe de presă și de ochii curioșilor. Dacă până acum poveștile de dragoste pe care le-a trăit au fost cunoscute de către public, artista nu va mai face acest lucru de acum înainte.

„Mulți dintre voi m-ați întrebat dacă am un iubit. Înțeleg această curiozitate a voastră, dar vreau să mă înțelegeți și să respectați că nu îmi mai doresc să se știe și să se vorbească despre această parte personală. Prefer ca pentru buna dezvoltare a unei astfel de relații de iubire, totul să fie foarte discret și eu să-mi trăiesc iubirea departe de ochii presei și ai curioșilor și departe de toate comentariile urâte. Consider că am făcut această greșeală, să expun viața mea personală.”