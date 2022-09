Ce relație este acum între Andreea Bălan și George Burcea. Dezvăluirile artistei: „Este prezent”

Andreea Bălan și George Burcea au trecut printr-un divorț cu scandal, cei doi aruncându-și vorbe dure unul la adresa celuilalt. După 5 ani de relație și o căsnicie din care au rezultat doup fetițe superbe, cei doi au decis să se separe și să meargă pe drumuri separate. Cu toate acestea, vedeta a dezvăluit în ce relații a rămas acum cu actorul.

Cântăreața are o viață foarte activă și dincolo de spectacolele pe care le susține, aceasta are și o serie de vlogguri pe care le postează pe internet. Andreea Bălan este foarte sinceră în ceea ce privește viața ei și le arată fanilor cum decurg zilele sale obișnuite. Totuși, în ultimul său clip, jurata de la „Te cunosc de undeva” a realizat un Q&A cu fanii, unde a răspuns tuturor curiozităților. Una dintre întrebări a fost legată de relația pe care o are în prezent cu tatăl fetițelor sale, George Burcea.

Andreea Bălan, despre relația cu George Burcea

Deși Andreea și George nu au rămas prieteni după încheierea divorțului, cei doi au păstrat legătura pentru a se implica în creșterea fiicelor lor. Cântăreața a dezvăluit că George Burcea petrece un weekend din trei alături de cele două fetițe, însă ea și mama ei se ocupă de tot ce înseamnă educația și viața lor.

„Nu există absolut nicio relație cu tatăl fetelor și pur și simplu, el vine și le ia în weekend, unul cu trei, conform sentinței, și atât. Este prezent în viața lor, atât cât se poate și atât cât își dorește, iar în rest, eu și mama ne ocupăm de creșterea Ellei și a Clarei, de tot ce înseamnă educație, tot ce înseamnă viața lor, cu tot ceea ce implică viața lor, din toate punctele de vedere”, a mărturisit Andreea Bălan, în cadrul noului vlog postat pe YouTube.

Vedeta și-ar mai dori un copil

În ceea ce privește familia vedetei, Andreea Bălan nu a exclus posibilitatea de a deveni mamă pentru a treia oară. Cântăreața a dezvăluit că, dacă va avea ocazia, și-ar mai dori să aibă un copil, însă nu va putea duce o sarcină până la capăt din cauza problemelor de sănătate.

„Un copil este o binecuvântare în viața oricui și îmi place să fiu mamă, foarte, foarte mult. Cine știe, dacă o să mai fie ocazia, aș putea să mai am un bebeluș, doar că eu nu mai pot să-l port din cauza problemelor de sănătate pe care le-am avut acum trei ani, la nașterea Clarei. Așa că pot să mai am un copil doar prin adopție sau cu mamă surogat”, a adăugat vedeta.

FOTO: Arhivă ELLE

