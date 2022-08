Andreea Bălan a plecat într-o vacanță de vis. Ce destinație a ales artista: „Am învățat să și trăiesc”

Andreea Bălan se bucură de timpul petrecut alături de cei dragi de când s-a întors acasă, după experiența de neuitat din „America Express.” Artista a plecat acum într-o nouă vacanță alături de prietenele sale într-o destinație perfectă pentru relaxare și a transmis că în ultimii ani a învățat să se bucure cu adevărat de călătoriile sale.

Cântăreața se bucură de ultimele zile de vară într-o locație de vis. Andreea Bălan a plecat alături de câteva prietene la Monaco, dar a făcut și o vizită în Saint Tropez, destinație foarte populară în rândul turiștilor dornici de distracție și peisaje spectaculoase. Cântăreața și-a încântat fanii de pe rețelele de socializare cu fotografii superbe și i-a ținut la curent cu activitățile pe care le are.

Andreea Bălan este într-o perioadă foarte bună a vieții sale și se bucură din plin de tot ce o înconjoară. Vedeta are parte de experiențe inedite și a mărturisit că în ultimii ani a învățat să aprecieze călătoriile sale la adevărata lor valoare.

Cum a fost obișnuită de la o vârstă fragedă să muncească enorm pentru cariera ei, Andreea Bălan a recunoscut că nu s-ar fi gândit că va avea suficient timp pentru a se bucura și de vacanțe. Cu toate acestea, artista a bifat multe țări, iar destinațiile pe care le-a vizitat i-au oferit noi perspective.

„Am muncit de mică și am crezut că nu am timp să mă bucur de plăcerile vieții, dar în ultimii ani am învățat să și trăiesc, nu doar să alerg de colo colo și să mă bucur de fiecare clipă, de fiecare om din viața mea ❤️ Ador să călătoresc în locuri frumoase, iar dacă la finalul zilei am parte de o cină cu un desert delicios, sunt cea mai fericită”, a transmis Andreea Bălan pe Instagram.