Andreea Bălan, dezvăluiri inedite despre modul în care se menține în formă: „Niciodată nu refuz o prăjitură bună”

Deși are doar 49 de kilograme și un fizic de invidiat, Andreea Bălan mărturisește că nu urmează o dietă strictă. Ba din contră. Artista a dezvăluit recent că adoră dulciurile și că nu își interzice micile plăceri culinare. Însă, pentru a echilibra lucrurile, cântăreața face extrem de mult sport și se hidratează corespunzător.

Am spatele foarte mic. Dintotdeauna am avut așa și 49 de kilograme. Nu mănânci, nu mănânci! Ăsta e secretul!”, a mărturisit Andreea Bălan pe rețelele sociale.

Artista, mamă a doi copii, a mai dezvăluit și că s-a temut că nu va putea duce la capăt sarcinile din cauza durerilor de spate cu care se confrunta.

„Când eram mai tânără, la 25 de ani, credeam că nu o să pot duce o sarcină la capăt din cauza durerilor de spate. Fusesem la Dansez pentru tine în Mexic și mă durea spatele de la tot ce am făcut acolo… Și am crezut că, din cauza greutății bebelușului nu o să pot duce sarcina la capăt și iată-mă că am făcut două sarcini.