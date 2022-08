Cum se menține în formă Magda Pălimariu în ultimul trimestru de sarcină: „Fiecare kilogram în plus se simte”

Magda Pălimariu este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi și se pregătește ca în scurt timp să devină mamă pentru prima oară. Prezentatoarea TV se află în ultimul trimestru de sarcină și a dezvăluit care este starea ei de sănătate din prezent, dar și cum reușește să se mențină în formă în această perioadă.

Vedeta de la Pro TV se pregătește să devină mamă pentru prima oară, iar ultima perioadă a fost una destul de dificilă pentru ea. Deși nu a mai făcut sport și și-a satisfăcut toate poftele culinare, Magda a recunoscut cum s-a menținut în timpul sarcinii. Secretul prezentatoarei TV este mersul pe jos și a precizat că zilnic face câțiva kilometri.

Cu toate acestea, Magda a declarat că problemele la coloană i s-au accentuat în ultima perioadă, iar fiecare kilogram pe care l-a acumulat în plus se resimte acum. De asemenea, vedeta a declarat că nu a respectat un anumit regim alimentar și a mâncat tot ce i-a fost permis în sarcină.

„Sper să nu mai pun foarte multe kilograme până nasc, și nu mă refer din punct de vedere estetic, dar am probleme la coloană și fiecare kilogram în plus se simte. Nu am mai făcut sport, dar am mers foarte mult pe jos. Am încercat pe cât posibil să merg zilnic câțiva kilometri, chiar dacă în ultima perioadă a fost din ce în ce mai dificil, din cauza greutății care apasă pe coloană. Dar nu am ținut un anumit regim alimentar. Din contră, în toată această perioadă mi-am satisfăcut toate poftele alimentare, ținând cont totodată și de alimentele permise, sau nu, în sarcină.”, a spus Magda Pălimariu pentru Viva!