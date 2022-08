Nicola Peltz Beckham, mesaj emoționant pe rețelele sociale

Nicola Peltz Beckham a făcut o postare pe contul său de Instagram, unde este urmărită de 2,7 milioane de persoane, care i-a îngrijorat fanii. Actrița s-a pozat cu lacrimi pe obraji și a postat imaginea alături de un text în care își exprimă tristețea, aparent din dorința de a le împărtăși urmăritorilor ei și o imagine mai puțin cosmetizată a vieții sale. Postarea, însă, nu a făcut altceva decât să alimenteze printre fani zvonurile conform cărora aceasta ar avea o relație dificilă cu soacra ei, Victoria Beckham.

Nicola Peltz Beckham s-a căsătorit anul acesta cu Brooklyn Beckham, fiul cel mare al fostului fotbalist David Beckham și al soției sale, designerul Victoria Beckham. Nunta fastuoasă organizată la reședința părinților miliardari ai Nicolei a fost curând umbrită de zvonuri conform cărora chiar nunta, precum și rochia de mireasă, ar fi condus la un conflict deschis între tânăra mireasă și soacra ei.

Postarea făcută de Nicola Peltz Beckham a fost însoțită de textul:

„Uneori îmi este greu să arăt părțile mele mai triste. Crescând cu 7 frați și surori și cu doi părinți foarte puternici am devenit dură, mi-au întipărit în mine puterea de a nu-i lăsa pe alții să mă pună la pământ sau să mă rănească. Asta m-a făcut să îmi construiesc un zid în față ca să mă protejez, mai ales în această industrie. Toți avem zile în care îi lăsăm pe alții să ne pună jos și este OK să fii rănit de asta. Am zis să scriu ceva pentru că nu arăt niciodată aici acea parte din mine. Am vrut să arăt și această parte. Vă iubesc pe toți și apreciez enorm toată susținerea. Înseamnă mult când sunteți atât de buni aici, și vreau să știți că vă văd, vă aud, și că asta înseamnă mult pentru mine 💘,”