Detalii inedite despre nunta lui Brooklyn Beckham cu Nicola Peltz au ieșit abia acum la iveală

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz sunt protagoniștii copertei revistei British Vogue din luna iunie. Cei doi apar pe coperta faimoasei publicații și au acordat și un interviu amplu, în care au împărtășit mai multe detalii despre nunta lor spectaculoasă în valoare de 3,5 milioane de dolari.

Cei 500 de invitați au asistat la un moment inedit, David Beckham cerându-i iertare în mod public fiului său, Brooklyn, pentru pălăria de cowboy pe care l-a forțat să o poarte la nunta sa cu Victoria. Chiar dacă nunta din 1999 a celor două celebrități a fost una iconică, se pare că nu a fost principala sursă de inspirație pentru tânărul cuplu.

„Nunta lor a fost incredibilă și imaginile acelea sunt iconice, dar nunta care ne-a inspirat cel mai mult a fost cea a lui Iman cu David Bowie”, a mărturisit Nicola pentru Vogue.

Aceasta a vorbit și despre rochia de mireasă fabuloasă pe care a purtat-o, declarând că a avut o semnificație aparte. Mama sa, Claudia, a cerut ca pe rochie să fie inscripționat următorul mesaj: „Nicola, inima mea. Tu ești eu, eu sunt tu. Toată dragostea mea, toată viața mea, fata mea frumoasă, la interior și la exterior. Cu dragoste, mama”. Tânăra a mărturisit că s-a bucurat că a văzut mesajul emoționant de-abia la sfârșitul ceremoniei, fiindcă nu s-a putut abține să nu izbucnească în lacrimi.

La rândul său, Brooklyn a declarat că a fost extrem de emoționat când a văzut-o pe Nicola în rochia de mireasă și că acela a fost cel mai frumos moment al nunții.

„Pentru mine, punctul culminant al nunții a fost când am văzut-o pentru prima oară în acea rochie. A fost pentru prima oară în viața mea când am simțit că nu mai pot să respir”, a declarat acesta.

Nicola Peltz a fost condusă la altar de către tatăl ei, miliardarul Nelson Peltz, în timp ce orchestra a cântat piesă Songbird. Noua ei cumnata, Harper Beckham, în vârstă de 10 ani, a fost printre fetele care au presărat flori pe culoar, iar domnișoarele ei de onoare au purtat rochii confecționate de Joel Diaz. Dansul mirilor a avut loc pe melodia Can’t Help Falling in Love, iar mai apoi, Nicola a dansat alături de tatăl său pe melodia Wind Beneath My Wings.

Chiar dacă invitații au avut parte de un meniu extrem de sofisticat, cei doi tineri au mărturisit că spre dimineață, la afterparty, le-au oferit celor prezenți cheeseburgeri și cartofi prăjiți de la faimosul lanț de fast-food Wendy’s.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro