Selma Blair dezvăluie că a fost agresată sexual în adolescență de directorul liceului

Selma Blair a dezvăluit în noua sa carte de memorii, Mean Baby, că a fost agresată sexual în adolescență de către directorul liceului. Actrița din Cruel Intentions a povestit că incidentul s-a petrecut în primul an de liceu, înainte de vacanța de iarnă.

Aceasta povestește apoi în carte că a intrat în biroul directorului înainte de vacanța de iarnă pentru a-și lua rămas-bun și pentru a face schimb de cadouri.

„Ne-am îmbrățișat. Mâna lui a ajuns pe spatele meu. Buzele lui erau pe gura mea. Te rog, m-am gândit. Te rog nu mă atinge sub pantaloni, pantalonii mei Ralph Lauren, aprobați de codul vestimentar, în care am băgat cu grijă o cămașă în carouri. Te rog. Ești un adult și te iubesc. Te rog nu îți pune mâna în pantalonii mei. Dar a făcut-o.”, scrie Blair în Mean Baby.