Amber Heard susține că fostul său soț, Johnny Depp, a abuzat-o sexual

Amber Heard și-a continuat mărturia în procesul de defăimare pe care Johnny Depp l-a intentat împotriva sa. Actrița în vârstă de 36 de ani a povestit în instanță un incident terifiant ce a avut loc în Australia, la doar o lună după nunta lor din 2015. Vizibil emoționată și cu lacrimi în ochi, aceasta a declarat că Depp a abuzat-o sexual cu o sticlă.

„Mă uitam în ochii lui și nu l-am mai văzut pe el. Nu era el. Nu am fost atât de speriată în viața mea”, a declarat afectată Amber . „Îmi lovea capul de spatele barului și nu puteam să respir. Îmi amintesc că am încercat să mă ridic să-i spun că mă rănește cu adevărat. Nu puteam respira. Nu puteam să ajung la el. Nu m-am putut ridica.”

Rememorând scena, Heard a început să plângă, iar apoi a povestit cum Depp ar fi abuzat-o.

„Următorul lucru pe care mi-l amintesc e că eram aplecată invers pe bar și mă uitam la lumina albastră. Spatele meu era pe blat. Am crezut că mă lovea cu pumnul. Am simțit această presiune pe osul pubian. Am crezut că mă lovește. Îi simțeam brațul mișcându-se. Părea că mă lovește. Simțeam doar această presiune. Nu simțeam durere, era doar această presiune asupra osului meu pubian.”