Amber Heard a depus mărturie în procesul de defăimare pe care Johnny Depp l-a intentat împotriva ei

Amber Heard a depus ieri mărturie în procesul de defăimare pe care fostul său soț, Johnny Depp, l-a intentat împotriva ei. Actrița în vârstă de 36 de ani și-a început pledoaria spunând că se află „aici pentru că fostul meu soț mă dă în judecată.”

Johnny Depp a dat-o în judecată pe Amber Heard pentru defăimare, după ce aceasta a publicat în 2018 un eseu în Washington Post în care a scris despre violența împotriva femeilor, mărturisind că este o victimă și că Depp a fost abuzatorul ei. Actorul a depus și el mărturie, susținând că nu a lovit-o niciodată pe fosta sa soție și că acuzațiile pe care aceasta i le aduce i-au afectat imaginea.

„Niciodată nu am ajuns eu însumi în punctul de a o lovi pe doamna Heard în vreun fel și nici nu am lovit vreo femeie în viața mea. Din moment ce știam că nu există niciun fel de adevăr, am simțit că este responsabilitatea mea să iau apărarea nu doar mie, ci și copiilor mei, care la acea vreme aveau 14 și 16 ani.”, a spus actorul sub jurământ.