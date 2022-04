Johnny Depp se apără în procesul cu fosta soție, Amber Heard: „Nu am lovit vreo femeie în viața mea”

Johnny Depp a depus mărturie în instanță în procesul pe care l-a intentat fostei soții, Amber Heard, pentru defăimare. Actorul a negat orice acuzație de violență domestică și a declarat că „scopul lui este să spună adevărul”.

Marți, actorul în vârstă de 58 de ani a urcat în boxa martorilor la Fairfax, Virginia, pentru a depune mărturie, vorbind despre „șocul total” al acuzațiilor de abuz domestic formulate împotriva sa de fosta soție , în vârstă de 35 de ani. El a spus că acestea au escaladat până la scenarii care „nu se bazau pe niciun fel de adevăr”.

„Niciodată nu am ajuns eu însumi în punctul de a o lovi pe doamna Heard în vreun fel și nici nu am lovit vreo femeie în viața mea. Din moment ce știam că nu există niciun fel de adevăr, am simțit că este responsabilitatea mea să iau apărarea nu doar mie, ci și copiilor mei, care la acea vreme aveau 14 și 16 ani.”, a spus actorul sub jurământ.