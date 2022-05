Bradley Cooper, fotografie alături de fosta lui iubită, Irina Shayk. Cum au fost surprinși cei doi la Met Gala 2022

Bradley Cooper și Irina Shayk s-au reîntâlnit la Met Gala 2022 . Actorul și supermodelul au fost văzuți alături de directorul de creație al Burberry, Ricardo Tisci, și de Nicki Minaj la evenimentul emblematic care a avut loc luni, 2 mai.

Bradley Cooper a zâmbit și și-a pus brațul în jurul taliei fostei sale iubite, alături de care are o fiică, pe nume Lea, în vârstă de 5 ani. Irina Shayk a avut o privire serioasă și pătrunzătoare, în timp ce își arăta ansamblul de piele. Ținuta a fost departe de temă, având un costum strâmt care se termina cu un pantalon cu tăietura dreaptă, curea și pantofi negri. În mod notabil, Tisci a îmbrăcat-o și pe Nicki Minaj, care a insistat să adauge o șapcă de baseball din piele la rochia ei neagră decoltată.

Actorul a părut să fie mai mult în tema din acest an cu un ansamblu inspirat de un smoching clasic de la Louis Vuitton. El a ales să nu poarte cravată sau papion cu cămașa sa albă, care a fost asortată cu un blazer negru și pantaloni negri, ambele piese cu detalii de mătase.

View this post on Instagram

Bradley Cooper și Irina Shayk au devenit un cuplu în 2015, la scurt timp după ce el s-a despărțit de Suki Waterhouse. Cei doi au fost surprinși în ipostaze romantice în aprilie 2015, în timpul unei călătorii la Londra, rămânând discreți până la vestea surpriză a sarcinii modelului în noiembrie 2016. Irina a făcut anunțul arătându-și burtica pe podium în timpul defilării în show-ul Victoria’s Secret din acel an. Lea s-a născut în martie 2017, schimbându-le viața pentru totdeauna.

„Faptul că am un copil și că am propria mea familie, ceea ce este un miracol și ceva la care am visat întotdeauna, m-a deschis și mai mult, cred, la ziua de azi și la a fi prezent.”, a declarat Bradley pentru postul de radio NPR în septembrie 2018 despre rolul de tată.