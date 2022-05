Gala Met 2022: Care au fost dresscode-ul și tema pentru cea mai grandioasă noapte din modă?

Cel mai mare eveniment din industria modei, Gala Met, a avut loc ieri, la Metropolitan Museum of Art din New York. În timp ce gala de anul trecut, cu tematica „In America: A Lexicon of Fashion”, a trebuit amânată pentru septembrie, cea de anul acesta a avut loc în ziua destinată acestui eveniment și a fost a continuare a temei de anul trecut, dar cu un nou dresscode: white tie, gilded glamour.

Dar ce presupune dresscode-ul white-tie și ce înseamnă „gilded glamour” mai exact? White-tie este cel mai formal cod vestimentar și este de obicei reprezentat de rochii de gală lungi pentru femei și tuxedo-uri pentru bărbați. În ceea ce privește direcția „gilded glamour” a existat, ca întotdeauna, mult loc de interpretare, dar Gilded Age-ul a fost o perioadă a exceselor, un moment în care oamenii bogați au exagerat fără limite fiecare aspect al vieții lor, mai cu seamă, ținutele pe care le purtau. A fost o perioadă a celor înstăriți și proaspăt înstăriți și o perioadă tumultuoasă din istoria Americii după Războiul Civil, care s-a extins din aproximativ 1870 până în anul 1900.

Unii participanți de luni seara au prezentat referințe istorice, precum corsete, volane și decorațiuni somptuoase, alții au exagerat și au fost pe lângă temă. Deși personalitățile cele mai bine îmbrăcate ale ultimilor ani au lipsit (Rihanna, Beyoncé, Zendaya și Lady Gaga), altele s-au impus și au impresionat prin alegerile lor.

Printre aparițiile care au respectat întocmai dresscode-ul se numără Blake Lively și Gigi Hadid, ambele în rochii Versace, Billie Eilish și Jessica Chastain în Gucci, Paloma Elsesser în Coach, Lizzo în Thom Browne, Alicia Keys în Ralph Lauren, Kaia Gerber în Alexander McQueen, Evan Mock într-un costum Head of State, Maude Apatow în Miu Miu și nu în ultimul rând, Kim Kardashian în rochia purtată de Marilyn Monroe când a cântat „Happy Birthday” președintelui John F. Kennedy.

