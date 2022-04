Rihanna și A$AP Rocky au organizat un baby shower atipic pentru viitorul lor copil

Chiar dacă Rihanna și A$AP Rocky au încercat să țină petrecerea pregătită în cinstea viitorului lor copil cât mai departe de ochii presei, cei de la HipHollywood au reușit să obțină câteva informații despre baby shower-ul organizat de cele două vedete. Potrivit site-ului, evenimentul ar fi avut loc pe 22 aprilie într-un studio din Hollywood, iar invitații ar fi fost rugați să poarte ținute în culori neon. În plus, se pare că baby shower-ul a avut o temă atipică, fiind o petrecere rave.

HipHollywood a mai anunțat și că cei doi cântăreți le-au interzis invitațiilor să facă poze în timpul petrecerii, așa că singura imagine care a ajuns în mediul online este cu un tricou pe care este inscripționat următorul mesaj: „Am fost la baby shower-ul rave al lui Rih și al lui Rocky și tot ce am primit este acest tricou grozav.” Iar pentru partea din față a tricoului au fost folosite două imagini cu Rihanna și A$AP Rocky din copilărie.

Rihanna and ASAP Rockys baby shower gifts for their guests are top tier 🤣🐐 pic.twitter.com/7Db2MOKDMc

— boohooMAN (@boohooMAN) April 26, 2022