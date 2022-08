Gina Pistol, detalii despre silueta ei. Cum a reușit vedeta să slăbească: „Mai am de dat jos”

Gina Pistol le-a dezvăluit fanilor de pe rețelele de socializare că este la un pas de a ajunge la greutatea pe care și-o dorește. După ce s-a confruntat o perioadă cu kilogramele în plus și a suferit un blocaj peste care nu a mai putut trece, prezentatoarea TV a spus că acum a descoperit o metodă care i-a adus rezultatele visate.

Viața de mamă și reluarea proiectelor profesionale nu sunt responsabilități ușoare, iar timpul liber este tot mai rar. Cu toate acestea, lucrurile încep să meargă tot mai bine pentru Gina Pistol , care în ultima perioadă s-a confruntat cu kilogramele în plus. Deși începuse să slăbească în urma sarcinii, prezentatoarea a spus că a avut un blocaj și nu reușea să scadă sub pragul de 59 de kilograme.

Cu toate acestea, vedeta s-a mândrit pe rețelele de socializare și a împărtășit cu fanii greutatea pe care o are acum. Gina Pistol a postat o imagine cu cântarul care indica 57,7 kilograme, fiind foarte aproape de greutatea pe care și-o dorește.

„Mi-a scris toată lumea că am slăbit foarte mult. Nu am slăbit foarte mult, mai am de dat jos vreo 3-4 kilograme. La înălțimea mea, chiar și 2 kilograme în plus sau în minus au un impact foarte mare vizibil. După ce am avut un blocaj și nu mai reușeam să scad sub 59 de kilograme, am început să iau pastilele astea”, a tranmis Gina Pistol pe Instagram.