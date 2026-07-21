Actorul Russell Crowe vine pentru prima dată în România. Ce mesaj a avut pentru fani: „Ne vedem acolo”

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După o carieră impresionantă încununată cu Premiul Oscar și roluri care au intrat în istoria cinematografiei, Russell Crowe ajunge pentru prima dată în România. Nu doar în calitate de actor, ci și de muzician, artistul va susține două concerte alături de trupa sa, The Gentlemen Barbers, în cadrul turneului internațional Indoor Garden Party: pe 26 mai 2027, la Parcul Rozelor din Timișoara, și pe 28 mai 2027, la Sala Palatului din București.

Russell Crowe vine în România pentru prima dată

Pentru a marca această premieră, organizatorii lansează o experiență exclusivă dedicată fanilor: Meet & Greet cu Russell Crowe, o ocazie rară de a-l întâlni personal pe unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale.

Până pe 26 iulie, admiratorii artistului își pot rezerva pachetul special, care include:

fotografie alături de Russell Crowe;

o scurtă sesiune Meet & Greet;

poster oficial semnat de Russell Crowe;

un vinil Indoor Garden Party, semnat de artist.

Russell Crowe a transmis cu acest prilej un mesaj video, adresat fanilor din România, o invitație la concertele ce vor avea loc în Timișoara și București.

„Salut! Sunt Russell Crowe. Am vrut doar să vă anunț că eu și trupa mea, Indoor Garden Party, vom susține câteva concerte în România în 2027. Pe 26 mai vom fi în Timișoara și pe 28 mai 2027 vom fi la București. Deci este Indoor Garden Party live în concert în România. Așa că ne vedem acolo.”

Russell Crowe, carieră de succes și în muzică

Russell Crowe și-a făcut debutul pe marele ecran în 1990. Astăzi, este cunoscut și apreciat pentru o multitudine de roluri, printre care Gladiator, A Beautiful Mind, Les Misérables, Cinderella Man, The Insider, L.A. Confidential, Master and Commander: The Far Side of the World și The Nice Guys. A fost în trupa Roman Antix, care ulterior s-a transformat în 30 Odd Foot of Grunts, împreună cu prietenul său din liceu, Dean Cochran. Actorul a avut și un alt nume de scenă, Russ le Roq. Au adus în fața publicului trei albume și au fost prezenți în mai multe turnee, până ca în 2015 trupa să se despartă. Russell Crowe nu și-a abandonat înclinația pentru muzică, pentru că după a făcut parte din trupa Russell Crowe and the Ordinary Fear of God. În 2017, actorul și-a lansat proiectul muzical Indoor Garden Party.

Astăzi, alături de The Gentlemen Barbers, Russell Crowe continuă acest parcurs artistic prin turneul Indoor Garden Party, un proiect muzical apreciat de publicul din Australia, Europa și America. Concertul propune un repertoriu cu influențe de rock clasic, folk, country și blues, în care piesele originale se împletesc cu reinterpretări inspirate, povești din culisele unei cariere extraordinare și momente de dialog spontan cu spectatorii.

Show-ul Indoor Garden Party este o experiență construită în jurul muzicii live și al autenticității. Atmosfera intimă, apropierea dintre artiști și public și energia trupei The Gentlemen Barbers transformă fiecare reprezentație într-o întâlnire memorabilă, diferită de formatul unui spectacol convențional.

Venirea lui Russell Crowe & The Gentlemen Barbers în România reprezintă una dintre cele mai importante premiere concertistice ale anului 2027, iar experiența Meet & Greet completează acest moment cu o oportunitate pe care puțini fani au șansa să o trăiască: o întâlnire față în față cu actorul care a dat viață legendarului Maximus și cu muzicianul care continuă să cucerească publicul pe scenele lumii.

Pachetul Meet & Greet nu include accesul la concert. Biletul pentru spectacol trebuie achiziționat separat, din oricare dintre categoriile disponibile.

Pachetul Meet & Greet este disponibil până la 26 iulie, iar biletele pot fi achiziționate exclusiv pe Eventim.ro.

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Foto: Getty Images

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