Jessie J s-a despărțit de iubitul ei, Chanan Safir Colman, după 5 ani de relație: „A fost o situație tristă și dificilă”

Jessie J s-a despărțit de Chanan Safir Colman după cinci ani de relație. Artista și jucătorul de baschet au împreună un fiu, pe nume Sky.

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  . Actualizat 21.07.2026, 09:01,  de  ELLE.ro
Jessie J s-a despărțit de iubitul ei, Chanan Safir Colman, după 5 ani de relație: "A fost o situație tristă și dificilă"

Jessie J a dezvăluit că s-a despărțit de Chanan Safir Colman. Artista și jucătorul de baschet formau un cuplu de cinci ani și au împreună un băiat, Sky, în vârstă de trei ani.

Jessie J s-a despărțit de Chanan Safir Colman

Printr-o postare comună transmisă pe Instagram, Jessie J și Chanan Safir Colman și-au anunțat fanii că au decis să meargă pe drumuri separate. Cei doi nu au dezvăluit concret când au ales să pună punct relației lor, însă au menționat că decizia a fost luată în discreție și de comun acord. Cântăreața și jucătorul de baschet au precizat că vor continua să îl crească împreună și într-un mediu armonios pe fiul lor, Sky. 

„Chanan și cu mine am decis să punem capăt relației noastre romantice cu ceva timp în urmă; a fost o situație tristă și dificilă, dar ne-am concentrat pe gestionarea acestei schimbări în mod discret și pozitiv, pentru a crea un mediu sănătos și fericit de creștere comună a fiului nostru, precum și pentru noi înșine.

Din păcate, fiind în lumina reflectoarelor, acesta este cel mai simplu mod de a le spune oamenilor adevărul, înainte ca zvonurile să circule sau să apară informații false.

Vom continua întotdeauna să ne sprijinim reciproc cu dragoste, respect și grijă, ca prieteni și, cel mai important, ca mama și tatăl lui Sky, așa că, dacă ne vedeți împreună ca familie sau dacă ne postăm din când în când pe rețelele sociale, asta este exact ceea ce facem.

Îl creștem și îl iubim pe Sky împreună, susținuți de o prietenie pozitivă.”

Ce spunea Jessie J despre relația cu Chanan Safir Colman

Jessie J și Chanan Safir Colman și-au început relația în 2021. În luna ianuarie a anului 2023, artista a anunțat că este însărcinată, la un an după ce a suferit un avort spontan. În mai 2023, cântăreața l-a născut pe fiul ei, Sky. 

În cadrul unui interviu din mai 2025, Jessie J a avut cuvinte de laudă la adresa fostului ei partener, Chanan Safir Colman. Artista a menționat că se simte extrem de recunoscătoare pentru faptul că jucătorul de baschet este un tată implicat în creșterea fiului lor, Sky. 

„Mi-a depășit așteptările ca tată dincolo de orice imaginație. Sunt atât de recunoscătoare că este atât de prezent și atât de dispus să se adapteze, evident, carierei mele”, a spus Jessie J pentru People.

Tot la acel moment, Jessie J a vorbit despre cum privește căsătoria și când și-ar dori să facă acest pas. 

„Mi-ar plăcea foarte mult să ne căsătorim când Sky va fi suficient de mare ca să înțeleagă ce se întâmplă, astfel încât să poată participa cu adevărat la eveniment și să se bucure de momentul în care îi va vedea pe mami și pe tati unindu-se în dragostea noastră.”

Jessie J, despre lupta cu cancerul

În luna iunie a anului 2025, Jessie J a anunțat că a fost diagnosticată cu cancer de sân în stadiu incipient. La scurtă vreme, ea a suferit o intervenție chirurgicală. La aproximativ un an de când și-a făcut public diagnosticul, artista a anunțat cu bucurie că a învins boala. Cântăreața și-a ținut la curent fanii cu privire la starea ei de sănătate și le-a povestit acestora cum au decurs controalele sale medicale.

„Rezultatele au venit și nu mai am cancer Am plâns ore întregi după ce am primit vestea. Am simțit că am respirat pentru prima dată după un an.”

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Foto: Instagram

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