Jessie J, imagini de pe patul de spital. Artista a fost supusă unei intervenții chirurgicale

Recent, Jessie J a postat pe Instagram fotografii în care apare pe patul de spital cu zona pieptului bandajată. Într-una dintre imagini, partenerul ei, Chanan Safir Colman, o sărută tandru înainte de a fi dusă în sala de operație. Alte clipuri o arată emoționată în momentul în care fiul ei, Sky, în vârstă de doi ani, a primit permisiunea de a o vizita.

Jessie J a împărtășit și realitățile postoperatorii, inclusiv imagini cu drenul chirurgical folosit pentru a elimina lichidul acumulat. Într-un alt videoclip, artista cânta încet pentru a se liniști în timp ce aștepta să intre în operație, spunând: „Am fost la spital timp de șase ore și jumătate.”

Un alt clip o surprinde în perioada de recuperare, când, încă amețită după anestezie, îi spune partenerului: „Îmi imaginam că Sky îmi spune ‘Te iubesc, mami, iar eu răspundeam ‘Te iubesc, te iubesc și eu.”

View this post on Instagram

Jessie J, care și-a făcut public diagnosticul de cancer la sân la începutul lunii, le-a transmis fanilor că acum se recuperează acasă și așteaptă rezultatele.

Weekendul trecut, artista s-a emoționat pe scenă în timpul concertului Capital’s Summertime Ball de pe stadionul Wembley, unde a promis în fața celor 75.000 de spectatori că va învinge cancerul.

A continuat: „Este un moment cu adevărat special pentru mine. Sunt mândră să fiu din Marea Britanie, să pot fi sinceră și să spun ce simt. Este cel mai special lucru. Sunt recunoscătoare pentru viața mea, pentru voi, pentru cariera mea, pentru fiul meu, partenerul meu, părinții mei, familia mea, trupa și echipa mea. Suntem norocoși. Avem atât de multe motive să trăim, să ne bucurăm, atâtea lucruri de făcut.”

La începutul lunii, Jessie J — care a subliniat că boala a fost depistată din timp — a povestit că a avut „cea mai grea zi de până acum” de la aflarea diagnosticului, confruntându-se cu atacuri de panică și epuizare emoțională.

Într-o postare detaliată pe Instagram Stories, artista a scris: „Am avut cea mai grea zi de până acum, de la diagnostic. Au fost cele mai aglomerate trei luni din ultimii ani. Muncă, un copil mic, cancer, viață… totul m-a epuizat.”

„Atacuri de panică, plâns, frici mari, furie, copleșire. Și știți ce m-a ajutat? Am mâncat un porumb fiert. Se pare că e aproape imposibil să plângi sau să intri în panică în timp ce mănânci unul. Recomand cu căldură. Îți schimbă starea.”

Revenind apoi cu un mesaj pentru urmăritorii ei, cântăreața a scris: „E important să recunoști frica, furia, tristețea, panica, copleșirea și să le lași să iasă. Să le suprimi nu le face să dispară.”

„Postarea mea de ieri a reflectat o zi din cele zece săptămâni de când am aflat diagnosticul. O zi în care am cedat complet și am fost copleșită de tot ce poate aduce negativ o astfel de luptă. Și asta e normal, e sănătos.”

„Așa că da, voi plânge, îmi va fi frică, voi avea momente de panică, le voi simți pe toate – uneori pentru câteva minute, alteori pentru o zi întreagă. Apoi voi mânca un porumb, voi asculta un cântec care mă ridică sau voi râde cu un prieten pe FaceTime. Apoi voi fi mamă, voi merge la muncă și voi fi așa cum mă simt în 90% din timp: puternică, curajoasă, sănătoasă. Și da, voi face și glume. Dar nu voi ignora acel 10% care înseamnă frică și tristețe.”