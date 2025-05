Giulia Anghelescu a ajuns la spital. Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat artista: „Aveți grijă de voi!”

Giulia Anghelescu a fost nevoită să ajungă de urgență la spital după ce a consumat un aliment aparent inofensiv, dar care i-a provocat o reacție alergică severă. Artista a folosit rețelele sociale pentru a-și avertiza urmăritorii asupra riscurilor ascunse ale legumelor și fructelor care pot fi contaminate cu pesticide.

Recent, cântăreața a postat pe Instagram o fotografie surprinsă pe patul de spital, cu o perfuzie în mână, povestind cum roșiile pe care le-a mâncat i-au provocat o reacție neașteptată. Deși roșiile sunt considerate alimente sănătoase, în cazul ei au avut efecte adverse, probabil din cauza pesticidelor folosite la cultivare. Giulia, cunoscută pentru stilul său de viață sănătos și atenția acordată alimentației, a mărturisit că simptomele au apărut rapid după consum, iar vizita la medic a fost inevitabilă.

Experții în sănătate avertizează că astfel de situații nu sunt neobișnuite. Potrivit organizației „Environmental Working Group”, multe fructe și legume considerate benefice, precum căpșunile, spanacul, strugurii sau merele, pot conține niveluri periculoase de pesticide. Medicii recomandă spălarea temeinică a alimentelor și, dacă se poate, alegerea produselor organice sau provenite din surse sigure.

După două luni de provocări intense, Power Couple România și-a desemnat câștigătorii sezonului 2. Show-ul, difuzat pe Antena 1 începând cu 13 ianuarie 2025, a ajuns la punctul culminant pe 5 martie, când cele trei cupluri finaliste s-au confruntat în ultima etapă a competiției.

În semifinală, DOC și Anca Munteanu, Robert Tudor și soția sa, Elena, alături de Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, au reușit să obțină cele mai bune rezultate, calificându-se astfel în marea finală. Înainte de proba decisivă, cei trei finaliști au pornit cu sume diferite, în funcție de performanțele anterioare: Giulia și Vlad Huidu – 40.000 de euro, DOC și Anca Munteanu – 37.826 de euro, Robert și Elena Tudor – 31.182 de euro.

Giulia Anghelescu a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după ce ea și partenerul ei, Vlad Huidu, au pierdut în finala de la Power Couple.

„N-am câștigat finala, dar am câștigat ceva mult mai important: amintiri de neuitat, lecții valoroase și dovada clară că noi doi suntem o echipă de neoprit! 💪❤️

A fost greu, nebunie curată, ne-am testat răbdarea (și nervii), dar am trăit fiecare moment la maximum!

Am luptat până la capăt cu toată puterea, am câștigat 2 probe de cuplu și semifinală, am fost doar o singură dată la eliminare și, cel mai important, ne-am demonstrat încă o dată că împreună putem trece peste orice cu toate obstacolele apărute în cale. 🤝

Mai presus de trofee, rămâne parcursul nostru, experiența asta nebună, faptul că indiferent de situație am reușit să trecem mai departe împreună, dar mai ales exemplul pe care îl dăm copiilor noștri: că o echipă adevărată nu se clatină, indiferent de provocări, iar dacă se dezechilibrează gasește întotdeauna puterea de a merge mai departe cu încredere și iubire.

Și, sincer? Suntem mândri de noi! Am râs, am plâns, am urlat un pic (ok, poate mai mult la final), dar am dat tot ce am avut mai bun! ❤️

Suntem recunoscători și fericiți că am trăit experiența asta incredibilă!

Mulțumim echipei de productie(@emiliaavlad @alex_fotea @andrei.vsl ), echipei de safety(@bensilvajones ), tuturor colegilor nostri care ne-au motivat de fiecare data si de la care am avut multe lucruri de invatat, familiei noastre care ne-au fost alaturi la fiecare emotie traita in acest show si vouă, celor care ne-ați susținut în fiecare clipă prin mesajele, comentariile si gandurile voastre.

🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Multumim @powercouple_antena1 pentru aceasta experienta extraordinara! Ne va fi dor…🙏🏻

Felicitări @elenar_tudor si @magicianul_robert_tudor , sunteti minunati si pretuim prietenia noastra mai presus de orice competitie. ❤️❤️❤️

@vladhuidu tie iti multumesc pentru iubire, rabdare, incredere, sustinere… Te iubesc enorm si sunt mandra si recunoscatoare pentru familia noastra!

Team Păpu ramane un Power Couple în suflet, mereu! ❤️”, a transmis Giulia pe Instagram.